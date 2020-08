Kulturell-kulinarisches Messe-Ambiente

Königshofen.Mit der Bewirtschaftung der Turnhalle und einem Kabarett-Abend in Zusammenarbeit mit dem Kulturschock will der TV Königshofen ein wenig Messe-Feeling zaubern.

Ein September ohne Messe – das war nicht nur für eingefleischte Königshöfer unvorstellbar. Die Corona-Pandemie sorgt jedoch dafür, dass das Unvorstellbare nun Realität wird. Das trifft nicht nur die Besucher, sondern ganz besonders auch die Aussteller und beteiligten Vereine.

„Die frühzeitige Absage der Königshöfer Messe war nachvollziehbar und richtig“, sagt Martin Frank, Vorsitzender des Turnvereins Königshofen mit Blick auf das Infektionsgeschehen. „Die Auswirkungen auf die an der Messe beteiligten Vereine sind jedoch größer, als es vielen Außenstehenden auf den ersten Blick erscheinen mag.“ So wären die Einnahmen aus der Bewirtschaftung der TV-Turnhalle während der Messe gerade in diesem Krisenjahr dringend nötig, um den Sportbetrieb, der derzeit nur unter verschärften Hygieneauflagen stattfinden kann, zu finanzieren.

Wie beim SV, hat deshalb auch das Vorstandsteam des Turnvereins überlegt, wie es gelingen kann, zumindest etwas Messe-Feeling zu erzeugen – ohne dabei gesundheitliche Gefährdungen zu riskieren. Erarbeitet wurde dafür ein kulinarisches und kulturelles Konzept für die beiden „Messe-Wochenenden“.

Auftakt bildet am Freitag, 18. September, eine Kooperation mit dem Kulturschock Königshofen: Weil in dessen Räumlichkeiten das Abstandsgebot nicht eingehaltenwerden kann, findet der geplante Kabarett-Abend mit Mathias Tretter in der Turnhalle statt. Unterhaltsam, erhellend und herrlich komisch ist Tretters Programm „Sittenstrolch“, das aktuelle politische Bezüge nicht vermissen lässt. Los geht es um 20.30 Uhr, Karten gibt es online unter www.kulturschock-koenigshofen.de.

Die typischen „Messe-Essen“ serviert der TV an den Samstagen 19. und 26. September ab 16.30 Uhr. Die Bewirtschaftung findet in der geräumigen Turnhalle mit ihrer hohen Decke statt. An den Sonntagen wird außerdem ein Mittagstisch angeboten. Es ist eine Reservierung erforderlich, per E-Mail an pe_ott@t-online.de oder täglich ab 17.30 Uhr unter Telefon 0151/22273693. Es kann dabei bereits der Essenswunsch angegeben werden.

„Wir würden uns über Besucher freuen, die den Verein in dieser schwierigen Zeit unterstützen und mit uns ein wenig Messefeeling aufkommen lassen“, richtet sich Franks Co-Vorsitzende Waltraud Grünewald an alle Interessierten. Funktionieren wird dies übrigens auch über den Erwerb der „Messebox“, die die Stadtverwaltung in diesem Corona-Jahr zusammengestellt hat: Sie enthält ein paar kleine Köstlichkeiten, die man unweigerlich mit der Messe in Verbindung bringt, etwa gebrannte Mandeln, Gewürze, Messebier oder ein Lebkuchenherz.

Die Box kann über den TV bestellt werden. Der Verein erhält einen kleinen Obolus für jede Messe-Box, die über ihn bezogen wird. Bestellungen sind ab sofort möglich, der Termin für die Abholung wird noch bekanntgegeben.

„Damit kann man sich ein bisschen Messe zu sich nach Hause holen und dazu beitragen, dass wir 2021 wieder in gewohnter Weise miteinander Messe feiern können“, so Grünewald und Frank.

Die Kellerbar kann nicht geöffnet werden kann, denn Abstand kann hier in der geforderten Form nicht eingehalten werden. „Allerdings überlegt sich unsere Turnerjugend einige Spielstationen für die Kinder aufzubauen“ so Grünewald und hofft, dass viele Vereinsmitglieder und Bürger, die Angebote an den beiden Wochenenden nutzen. ib

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020