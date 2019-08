Künftig wieder regelmäßiger Schießbetrieb

Das renovierte und ausgebaute Schützenhaus in Deubach wurde nun mit einem großen Fest eingeweiht.

Deubach. Mit einem sehr gut besuchten Fest wurde nun das Schützenhaus in Deubach feierlich eingeweiht. Das vom Deubacher Schützenverein und von der Dorfgemeinschaft ausgerichtete Einweihungsfest startete bereits am frühen Vormittag. Stimmungsvoll umrahmt wurde der Feierbetrieb bis in die Mittagszeit hinein von den Balbachtaler Musikanten, die von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, mit einem großen Festwochenende in Oberbalbach ihr 50-jähriges Bestehen feiern werden.

Begleitend zeigte Annette Töpfer in ihrem kleinen Privatmuseum im benachbarten Hofanwesen ihre umfangreiche Sammlung historischer Landwirtschaftsgeräte und -utensilien. Am Rande des Anwesens präsentierten zahlreiche Mitglieder der Oldtimerfreunde Balbachtal ihre historischen Schlepperfahrzeuge.

Ein weiterer wesentlicher Höhepunkt des Festtages war die Einweihung der neuen Schießbahn im Obergeschoss des Schützenhauses mit einem mehrstündigen Schießbetrieb, bei dem die drei treffsichersten Teilnehmer am Nachmittag vom Vorsitzenden des Schützenvereins Deubach, Thomas Hähnlein, und dessen Stellvertreter, Franz Mezger, mit kleinen Preisen und einer Urkunde ausgezeichnet wurden.

Das Deubacher Schützenhaus war ab Mitte August 2016 ausgiebig renoviert und ausgebaut worden (wir berichteten). Neben der Renovierung der Außenfassade mitsamt Errichtung eines Vordaches an der Vorderfront, der Einbau neuer Fenster, die Sanierung des Daches sowie Neugestaltung des Eingangsbereichs und Zugangsweges zählte insbesondere der Ausbau des Dachgeschosses zu einer Schießbahn zu den wesentlichen Maßnahmen.

In diesem Zuge wurde ein Stahlsteg als Zugang und der Eingang mitsamt einem Erker zur Schießbahn im Dachgeschoss des Schützenhauses gänzlich neu errichtet. Außerdem wurde unter anderem im Inneren des Erdgeschosses nach Verkleidung eines Ecks mit Steinwerk ein neuer Holzofen eingebaut.

Die frühere Schießbahn des Deubacher Schützenvereins befand sich in der Alten Schule und war nach deren Verkauf an einen Investor sowie Sanierung weggefallen. Da der Schützenverein jedoch nicht auf einen Schießbetrieb verzichten wollte, wurde beschlossen, ersatzweise eine neue Schießbahn in seinem Schützenhaus einzurichten, wozu ein Ausbau des Dachgeschosses notwendig wurde.

Förderung durch Kommune

Aufgrund des Wegfalls des vormaligen Schützenstandes in der Alten Schule durch deren Verkauf seitens der Stadt Lauda-Königshofen als Eigentümer wurde die Maßnahme von der Kommune gefördert. Der Schützenverein Deubach wurde 1953 wieder gegründet und ist seit langem der einzige Verein im Dorf. Mit Errichtung und Einweihung der neuen Bahn will der Schützenverein auch wieder regelmäßig Schießbetrieb anbieten, zunächst versuchsweise immer am Donnerstagabend.

Besucher des Einweihungsfestes waren nicht nur Bürger aus Deubach und dem Balbachtal, sondern aus der ganzen Region sowie zahlreiche ehemalige Deubacher aus Nah und Fern.

Zu den Gästen zählte ebenfalls eine rund 20-köpfige Delegation aus Deubach (Landkreis Günzburg). Bei dem erstmaligen Betrieb auf der neuen Schießbahn belegten Mitglieder des Schützenvereins aus dem schwäbischen Deubach mit Alois Baumeister, Michael Siegner und Max Sailer die Ränge eins bis drei. Im Gegenzug sprachen die Gäste nach Überreichung eines kleinen Präsents eine Einladung an den hiesigen Schützenverein zu einem gemeinsamen Schießen im dortigen Schützenkeller aus.

Die beiden Deubacher Ortschaften pflegen seit 2006 eine Freundschaft, die im Mai 2016 bei einem großen Festwochenende zum zehnjährigen Jubiläum im schwäbischen Deubach bekräftigt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019