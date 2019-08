Kreatives rund um Urlaub und Meer

Lauda-Königshofen.Seit 2017 bietet die Auszeit - Kreativ- und Genusswerkstatt in der Marienstraße in Lauda Kreativkurse für Jung und Alt sowie Kindergeburtstage, Kochabende und mehr an. Letztes Jahr wurde zum ersten Mal im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Lauda-Königshofen eine „Schokoladenwerkstatt“ angeboten, die nach wenigen Minuten mehrfach überbucht war. Deshalb gibt es in den Sommerferien 2019 gleich vier Kurse. Auch diese waren erfreulicherweise nach kurzer Zeit ausgebucht.

Nun fand nun die „Kreativwerkstatt“ statt. Zehn Mädchen und Jungen bastelten und werkelten zum Thema „Sommer, Urlaub und Meer“.

Zuerst wurden aus Holz und Bast Segelboote gebaut, welche dann mit bunten Perlen, Wimpeln und mehr verziert wurden. Anschließend wurde aus Holz und Wolle ein Bilderrahmen gebastelt, in dem mittels kleinen Wäscheklammern Urlaubsfotos und Postkarten befestigt werden können. Am Ende des Bastelnachmittags hatte jedes der Kinder zwei Kunstwerke für daheim.

Weiter geht es im Programm am 19. August . mit der „Malkreidewerkstatt“, gefolgt vom zweiten Teil der „Schokoladenwerkstatt“. Wer keinen Platz bekommen hat, kann sich noch für das reguläre Kursprogramm Herbst/Winter anmelden. Auch hier gibt es Kurse mit Schokolade, Basteln und mehr – für Kinder und Erwachsene. Anmeldungen unter www.auszeit-lauda.de oder auf Facebook und Instagram.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019