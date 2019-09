Kreative Auseinandersetzung mit dem Ambiente

Gerlachsheim.Eine ungewöhnlich reichhaltige Präsentation von Plastiken, Bildern und Fotografien ist in der diesjährigen Folge der Ausstellungsreihe „raUMgeben“ im Buchlerhaus, dem 1729 errichteten Gebäude einer ehemaligen Weinhandlung, zu besichtigen. Insgesamt vier Künstler, davon drei persönlich anwesend, wurden mit ihren Arbeiten von Josef Seubert, dem Vorsitzenden des Vereins „Kulturgut“ vorgestellt – im Rahmen einer recht gut besuchten Vernissage und nicht ohne berechtigten Stolz, dass man nun schon die fünfte Ausstellung dieser Art feiern kann.

Das Besondere an diesem 2015 ins Leben gerufenen „eigenständigem Ausstellungsformat“ seien die „intensive, elementare Verbindung“ zwischen Kunst und Haus und die spannungsvollen Wechselwirkungen, die sich zwischen den Arbeiten und den sie umgebenden Räumlichkeiten ergäben. Dies sei auch einer der Gründe, warum sich renommierte Künstlerinnen und Künstler von diesem Ort angezogen fühlten und sich ganz bewusst für eine kreative Auseinandersetzung mit diesem von Zeit und Verwitterungsspuren gezeichneten Ambiente entschieden hätten.

Mit einer Anzahl auf den ersten Blick sehr reduziert und asketisch wirkender Plastiken aus Sand- oder Tuffstein stellt sich der Bildhauer Markus Reuter vor. Es sind meist mittelformatige Quader, deren Seitenflächen von archaisch wirkenden figürlichen Reliefs belebt sind –Gruppen von Arbeitern, Reitern oder Soldaten beispielsweise, wie man sie von der ägyptischen, etruskischen oder römischen Kunst her kennt, umrisshaft und manchmal mehr angedeutet als detailliert ausgeführt, so dass sie einerseits als Reverenz an eine über 2000-jährige antike Tradition, andererseits aber auch als ihr eigenständiges, spielerisches Zitat wirken.

Ganz der Gegenwart verpflichtet sind dagegen die Fotografien von Gisela Plewe, die sich in erster Linie mit den täuschend vexatorischen Tiefenstrukturen der Materie, hier gezeigt am Beispiel „Glas“ auseinandersetzen.

Die Fotokünstlerin wohnt seit einiger Zeit in der „Glasstadt“ Wertheim und hat in diesem faszinierenden Werkstoff (und nicht zuletzt durch souveräne Beherrschung der Kamera) ein Mittel gefunden, aus sorgfältig ausgewählten Details verschiedener Glasobjekte regelrechte Bild-Landschaften hervorzuzaubern, die man auch als stille Kommentare zum Zustand unserer gegenwärtig gefährdeten Natur und Umwelt interpretieren kann. An den beiden kommenden Wochenenden gibt es zusätzlich eine durchlaufende Dia-Vorführung mit Fotos von Gisela Plewe zu sehen.

Eher im Bereich konventioneller Darstellung bewegen sich die Bilder, Ölgemälde und Zeichnungen von Markus Buchfelner, der in den 1970er Jahren in Hermannstadt (Sibiu) im rumänischen Siebenbürgen Kunst studierte und nach seiner Übersiedlung und einer Berufszeit als Fotokaufmann vor drei Jahren wieder zurück zu seiner ursprünglichen Neigung fand.

Buchfelner findet seine Motive vor allem in der Natur, oft recht düster und beklemmend wirkende Pflanzen- und Tierdarstellungen, dazu kommen Aktzeichnungen und Porträts. Mit großzügigem, kraftvoll zupackendem Strich, bei den Zeichnungen mit einer Mischtechnik von Blei, Tusche und Kreide, erzielt er seine Wirkungen, die mehr als einmal an die Kunst der deutschen Expressionisten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern. Last but not least der Maler Engelbert Engel: In unserer Region schon lange kein Unbekannter mehr, hat er sich hier auf seine Weise mit der Örtlichkeit des Buchlerhauses auseinandergesetzt, einmal in Form von einer Reihe kleinformatiger Fotografien seiner Innenräume und den darin enthaltenen Zerfallsspuren, dann mit einem großformatigen(2,40 mal 1,80 m)Gemälde einer Azaleenblüte auf Holzgrund, genauer: einzeln zusammengefügten Holztafeln, das einen frappanten, augenfälligen Kontrapunkt zum Interieur des Hauses setzt. Musikalisch bereichert wurde die Vernissage durch Flötenduos von Telemann, Mozart und Jean-Baptiste Loeillet, mit viel Verve und Spielwitz interpretiert von Theresa Werner, Christine Neuper und Gabriel Weber. Die Ausstellung „raUMgeben5“ im Buchlerhaus ist jeweils an Wochenenden samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet und dauert noch bis einschließlich 22. September. the

