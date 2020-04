Kostenlose Yoga-Einheiten über das Internet

Messelhausen.Video-Calls sind während der Corona-Zeit für viele der Rettungsanker. Heidi Ham aus Messelhausen nutzt das Internet, um ihre Yogaeinheiten zu veröffentlichen.

Sportplätze gesperrt, Fitnessstudios geschlossen, Kurse abgesagt. Wer in Corona-Zeiten fit bleiben möchte, ist auf sich allein gestellt. Und nicht nur aktive Sportler stellt die Kontaktbeschränkung vor ein Problem, auch Patienten von Physiotherapeuten erleben Einschränkungen.

Heidi Ham aus Messelhausen, die normalerweise in Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim viermal wöchentlich Yogakurse gibt, kam auf die Idee, ihr Angebot in das Internet zu verlegen: Jeden Mittwochabend und Samstagvormittag können Interessierte ihre Muskeln bei Hatha und Yin Yoga in Schwung bringen.

„Wir haben im Moment durch das Home-Office alle einen verspannten Rücken. Das merke ich auch bei mir selbst. Wenigstens zu Hause sollen die Leute jetzt die Möglichkeit haben, etwas für ihren Körper zu tun“, sagt Ham, die 2015 nebenberuflich begann als Yogalehrerin zu arbeiten.

Da derzeit fast alles aussetzt, bietet sie ihre Online-Kurse kostenlos an. Die 50-Jährige möchte dabei auch wie zu Nichtcoronazeiten besonders Krebspatienten mit ansprechen. „Mein Programm Yoga und Krebs berücksichtigt die unterschiedlichen Stadien der Therapie wie Chemotherapie, Bestrahlung, Rehabilitation und ist auf die besonderen physischen und emotionalen Bedürfnisse von Menschen mit und nach Krebs zugeschnitten“, erklärt Ham. In den eigenen vier Wänden

Technisch sei die neue Unterrichtsform noch eine Herausforderung: „Um die Stunden live zu übertragen, fehlten die Voraussetzungen“, so Ham. „Ich mache das alles in meinem Yoga-Zimmer von zu Hause aus.“ Entweder ihr Mann oder ihre Tochter filme Ham mit dem Handy oder einer Digitalkamera bei den Einheiten.

„Wir lernen, basteln und experimentieren da noch“, lacht Ham. Ihre gut halbstündigen Videos stellt sie der Facebook-Gruppe „Corona-, Quarantäne-, und Nachbarschaftshilfe Main Tauber Kreis“ zur Verfügung.

Bei der vergangenen Sitzung am Samstag lag der Schwerpunkt auf dem Nacken- und Schulterbereich. Das Video kam bei den Nutzern gut an: 286 Aufrufe riefen es auf.

„Wir hoffen mit diesen Angeboten unter anderem, den häuslichen Frieden bewahren zu können und Menschen, die zu Hause sind zu Bewegung zu animieren. Denn Bewegung setzt Glückshormone frei und die stärken das Immunsystem“, sagt Christian Stör, einer der Administratoren der Gruppe.

„Wie lange ich das in dieser Form mache, wird sich zeigen“, sagt Heidi Ham. „Wenn Interesse besteht, mache ich das gerne noch eine Weile weiter.

Keine Dauerlösung

Sie will auch auf ihrer Homepage für ihr neues Angebot werben. Zur Dauerlösung sollen die Online-Kurse aber nicht werden.

Ham hofft, dass sie ihre Kurse schon bald nicht nur virtuell, sondern auch wieder im „Real-Live“ anbieten kann.

