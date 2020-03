Konzerte mit Chorgesang und Orgelmusik

Oberlauda/Schönfeld.Der Chor Inselmut unter der Leitung von Joschka Nehls gibt sein Konzert „In Saecula Saeculorum“ am Wochenende 14./15. März. Vertraute Klänge und Kompositionen neuerer Zeit werden ergänzt mit Orgelmusik, Ii Schönfeld gespielt von Rudolf W. Haidu und in Oberlauda von Elisabeth Maruschke. Konzertbeginn in der Kirche St. Vitus in Schönfeld ist am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr. In der Kirche von St. Martin in Oberlauda beginnt das Konzert am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Der Eintritt ist frei, Spenden werden entgegengenommen. Weitere Infos unter www.inselmut.de und 09346/1612 bei Sabine Walter. Bild: Inselmut

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020