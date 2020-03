Konzertabsage von Swamp Cats

Lauda-Königshofen.Das Jazzkonzert von „Zydeco Annie & Swamp Cats“ am Samstag, 14. März, im Martin-Schleyer-Gymnasium in Laudaim Rahmen der reihe „Jazz in der Aula“ muss kurzfristig abgesagt werden.

Von der Jazzgruppe ist ein Mitglied positiv auf das Corona-Virus getestet worden, die damit ihre aktuelle Konzerttournee unterbrechen muss.

Der Kunstkreis Lauda-Königshofen und die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen versuchen, einen Ersatztermin für Ende diesen Jahres oder für 2021 zu vereinbaren.

