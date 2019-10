Konzert mit dem Duo June & Leo

Beckstein.Einen musikalischen und genussvollen Abend veranstalten die Becksteiner Winzer am Samstag, 16. November. Im stilvollen Ambiente des St.-Kilian-Kellers werden die Gäste die eindrucksvolle Stimme von June und das musikalische Können von Leo genießen. Das Duo spielt Lieder für Herz und Seele – moderne Hits sowie unvergessliche Evergreens – ein stimmungsvoller Abend und musikalisches Highlight ist garantiert. Der Auftritt ist die Premiere zur Veröffentlichung ihrer ersten CD, die in einem professionellen Tonstudio in Norwegen, dem Heimatland von June, aufgenommen wurde. Einlass 18.30 Uhr. Beginn 19.30 Uhr. Karten sind bis 13. November im Vorverkauf in der Vinothek der WeinWelt erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019