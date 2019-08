Kohten und Jurten am Schützenhaus

Deubach.Eine Gruppe von Pfadfindern aus Frankfurt war in Deubach zu Gast. Über einen Kontakt von Pfarrer Märkl, der früher selbst Gruppenführer bei den Pfadfindern in Frankfurt war, gestaltete eine Musikgruppe dieser Pfadfinder bereits vor zwei Jahren einen Gottesdienst in Oberbalbach. Nachdem sie sich bereits damals im Balbachtal sehr wohl fühlten, wählten sie nun die Tauber sowie das angrenzende Balbachtal als ihr diesjähriges Reiseziel für ihr Zeltlager aus. Im nachfolgenden Bericht brachten die Pfadfinder ihre Eindrücke zu Papier. Auch den Deubachern werden die Gäste aus Frankfurt in sehr guter Erinnerung bleiben.

Das Sommerlager des Jungpfadfindertrupps Skadi vom Stamm Wikinger aus Frankfurt am Main stellt den Höhepunkt im Jahresplan der Pfadfinder dar. Zwei Wochen gestaltet die Gruppe gemeinschaftlich den Tagesablauf, lernt sich in der Natur und unter Menschen zurecht zu finden und erlebt Abenteuer.

Nach vier Tagen Kanutour auf der Tauber wurden die Pfadfinder am Schützenhaus in Deubach sesshaft. Der Stamm Wikinger gehört zum Pfadfinderverband DPSG und ist vor allem für seine musischen Aktivitäten bekannt. Da der Kontakt durch zwei Konzerte schon einmal da war, ermöglichte es Toni Renner der Pfadfindergruppe, das Schützenhaus zu mieten.

Schnell waren alle wichtigen Punkte geklärt. Es wurde ein Außenwasserhahn gelegt und Holzstangen für die Lagerbauten zum Schützenhaus geschafft. Das fertig errichtete Lager bestand aus drei Kohten (Schlafzelten), einer Jurte (Gemeinschaftszelt mit Möglichkeit zum Feuermachen), einer Essenskonstruktion mit Tisch und Bänken und einer selbst gebauten Spüle. Im Schützenhaus selbst wurden das Material gelagert und die Toiletten genutzt.

Als alles aufgebaut war, begann das gewohnte Lagerprogramm: Geländespiele im Wald, mit Karte und Kompass orientieren auf kurzen Wanderungen in die Umgebung, sägen, hacken und Feuer machen. Bei aller Einfachheit war der Speiseplan doch abwechslungsreich und so wurden Pizza, Hamburger und Kuchen ganz ohne elektrischen Ofen an der Feuerstelle zubereitet. Wie bei den Pfadfindern vom Stamm Wikinger üblich, wurde auch viel gesungen, bei Morgen- und Abendrunden und vor allem bei so manchem gemütlichen Abend in der Jurte ums Feuer.

Neben diesem bekannten Lagerprogramm war jedoch bei diesem Lager der Anschluss an den Ort und die vielen freundlichen Menschen im Ort etwas ganz Besonderes für die Pfadfindergruppe. Es gab viele nette Gespräche, man half beim Kartoffeln- und Pflaumenernten und sah einmal eine Orgel von innen. Die Gastfreundschaft der Deubacher gipfelte in einer Trecker-Tour durchs Deubacher Umland zur Georgsmühle mit Erläuterungen zur Geschichte der Deubacher.

Mit feuergebackenem Pflaumenkuchen bedankten sich die Jungpfadfinder bei Toni Renner und Familie Spinner stellvertretend für den ganzen Ort für die unvergessliche Zeit.

