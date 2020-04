Körper, Geist und Seele werden nachhaltig gestärkt

Lauda-Königshofen.Die Aktion „Qi-Gong auf der Wiese“ am Dampflok-Denkmal in Lauda soll nach Möglichkeit auch trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stattfinden, indem die empfohlenen Verhaltensregeln angewendet werden: Abstand halten, Begrüßung nur durch sich verneigen sowie vor und nach dem Wiesenbesuch Hände waschen. Der Start der Aktion 2020 ist geplant am Montag, 4. Mai, um 10 Uhr.

Die Übungen des Qi-Gong sind eine ganzheitliche und nachhaltige Möglichkeit, die physischen und psychischen Entgleisungen sanft und nachhaltig zu regulieren und in eine gesundheitserhaltende Balance zu führen.

Mit der Gesundheitsmethode Qi-Gong soll dazu beigetragen werden, Körper, Geist, und Seele auszugleichen und von der stärkenden Qi-Kraft aus der Natur zu profitieren zu können. Die innere Aufrichtung, die sich in der äußeren Haltung abbildet, und die Konzentration auf die Leibesmitte können ein gesundes Zurücktreten von der Dramatik des Lebens und das Empfinden, gerade jetzt Zeit zu haben, bewirken. Auch aus dieser Krise kann man lernen. Das Jahresmotto der Wiesen-Aktion 2020 lautet daher: „Gegenseitige Hilfe macht selbst arme Leute reich“ (Sprichwort aus China).

Die Übenden werden angeleitet von Sport- und Gymnastiklehrer Rainer Kinscher aus Lauda. Zu allen Terminen sind immer auch Neueinsteiger willkommen.

Das Programm bei den für alle offenen Übungsstunden an den Montagen: „Mit Schwung in die neue Woche“. Praktiziert werden „Duft“-Qi-Gong (Teil eins und zwei), „Kranich“-Qi-Gong (Folge eins bis fünf), Qi-Gong für das Gehirn mit neuen Übungen. Übungsform: Nieren-Qi-Gong (Teil acht).

Das Programm bei den Freitagstermine: „Vital und Gelassen ins Wochenende“ mit Herz-Kreislauf Übungen. Praktiziert werden Herz-Qi-Gong (neuere Übungsform Teil acht) und Kinder-Qi-Gong, welches auch Erwachsenen wohltut.

Außerdem gibt es noch Qi-Gong auf der Burg Gamburg. Das Thema lautet „Die 18-fache Methode aus dem Tai-Qi-Gong“. Diese Veranstaltungen sind am 4. und 18. Juli, am 25. und 26. Juli sowie am 12. und 13. September geplant. Bei Interesse werden Anmeldungen vom Kursleiter direkt auf der Wiese, oder telefonisch unter 09343/58615 (eventuell auf Anrufbeantworter sprechen) entgegengenommen.

Die Termine auf der Wiese im Einzelnen: Montage: 4., 11., 18. und 25., Mai; 15., 22. und 29., Juni; 6., 13., 20. und 27. Juli; 7. September (trotz Ferien), 14., 21., 28., September, jeweils von 10 bis 11 Uhr. Freitage: 8., 15., 22. und 29. Mai; 19. und 26., Juni; 3., 10., 17. und 31., Juli (trotz Ferien); 11., 18. und, 25., September, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr.

