Kirchenälteste verpflichtet

Lauda.Die Kirchenältesten wurde beim Gottesdienst wurden in der evangelischen Kirche in Lauda verpflichtet. Gleichzeitig wurde die aus dem Gremium scheidende Kirchengemeinderätin Bianca Maxl von Pfarrerin Breuninger verabschiedet. Sie dankte Bianca Maxl für ihr großes Engagement und entpflichtete sie von ihrem Amt. Dem neuen Kirchengemeinderat gehören an: Kerstin Bickel, Iris Weiß, Hans Müller, Johannes Pfeuffer. Pfarrerin Breuninger lobte die Kirchenältesten für ihre Bereitschaft, die Kirchengemeinde in den nächsten Jahren mitzugestalten. Bild: Weiß

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.02.2020