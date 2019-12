Kinder warteten auf Nikolaus

Heckfeld.Wie schon seit Jahren kam in Heckfeld am Nikolaustag der Nikolaus zu den Kindern im Ort und brachte Geschenke mit. Zahlreiche Kinder, Eltern und Besucher warteten sehnsüchtig am Pavillon unter dem sehr schön geschmückten Weihnachtsbaum auf den Nikolaus.

Dieser Weihnachtsbaum wurde von Ortsvorsteher Tobias Sauer und Helfern in Eigenregie mit Kugeln geschmückt, da die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen dieses Jahr darauf verzichtete. Unterstützt von den Heckfelder Jungmusikanten wurden zur Einstimmung etliche Weihnachtslieder gespielt und gemeinsam gesungen. Der Nikolaus (Udo Hönninger) hatte nun viel zu berichten, unterstützt von der Turnerriege 1 des FC Heckfeld, die die Päckchen spendeten und alles organisierten.

Bevor nun jedes Kind ein Päckchen bekam, sagten einige der Kinder Gedichte auf. Da konnte man strahlende Augen sehen. Mit Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck plauderte man noch eine Zeit lang miteinander an dem schönen Dorfplatz.

Auch kam die Spendenkasse, die während der Weihnachtszeit, wie schon viele Jahre, an den Weihnachtsfenstern im Ort aufgestellt wird, nicht zu kurz. Die gesamte Spende geht am Ende des Dorfadventskalenders zugunsten der Stadion Regenbogen der Uni Klinik Würzburg. Der Nikolaus und die Turnerriege 1 würdigten alle für jegliche Hilfe und Spenden und wünschten noch eine besinnliche Weihnachtszeit.

Es war wieder eine lobenswerte und sehr gut besuchte Traditionsveranstaltung in Heckfeld. bes

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019