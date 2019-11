Kick-off-Termin für neuen Jugendraum

Lauda-Königshofen.Der Jugendraum in der Maierstraße 1 in Lauda soll ein alternativer Treffpunkt für Jugendliche sein, in dem sie sich ungezwungen aufhalten können. Nun organisiert die Mobile Jugendarbeit eine Kick-off-Veranstaltung am Freitag, 22. November (14 Uhr). „Der neue Jugendraum ist wie ein leeres Blatt Papier. Wir geben den Jugendlichen die Chance, den Treffpunkt mit Ideen und Leben zu füllen“, berichtet Nadja Steigerwald von der offenen Jugendarbeit. Die Sozialarbeiterin bringt gern eigene Ideen mit ein, will aber zunächst hören, wie sich die Jugendlichen den neuen Raum vorstellen.

Das Konzept sieht vor, dass der Jugendraum zweimal pro Woche in den Nachmittags- und Abendstunden geöffnet hat. Wer bereits vorab mit Nadja Steigerwald Kontakt aufnehmen möchte, kann dies wie folgt tun: Mobil: 0151 20033680, E-Mail: n.steigerwald@caritas-tbb.de

