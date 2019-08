Keine Zeit zum Rasten und Rosten

Königshofen.Mit Beginn der Sommerferien ist der reguläre Übungsstundenplan des TVK hinfällig. Doch nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ bietet der Verein auch während den Ferien etwas für die Bewegung und Geselligkeit an.

Das „Outdoor“-Programm für alle Frauengruppen findet immer am Mittwochabend statt und startet am 31. Juli. Es werden Wanderungen nach Lauda, Edelfingen, Beckstein und rund um Königshofen angeboten. Treffpunkt ist jeweils um 19 Uhr am Pavillon am Taubertor. Bei schlechter Witterung wird eine kürzere Wegstrecke gewählt. In der ersten Septemberwoche beginnt die Gymnastik wieder in der Halle.

Ein weiteres gruppenübergreifendes Angebot ist der monatliche Wander-Treff. Am 3. August ist die Strecke rund um Ballenberg geplant, am 7. September geht es ins Gollachtal. Treffpunkt ist immer um 13.30 Uhr an der TV-Turnhalle zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Männergruppen treffen sich zum Wandern, Radfahren und Masterle Spiel. Genaueres ist der Tageszeitung zu entnehmen. Der Sportabzeichen-Treff bietet am Montag, 29. Juli, am 2. und 9. September ab 18 Uhr nochmals die Gelegenheit die leichtathletischen Disziplinen zu absolvieren.

Und wer gut trainiert ist, kann darüber hinaus am Messelauf starten. Anmeldungen sind an Markus Engert zur richten. tvk

