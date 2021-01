Keine Alternative zum Sparkurs

Lauda-Königshofen.Für eine effiziente und zügige Haushaltsberatung, aufgrund der Corona-Pandemie, hatten sich die Spitzen der drei Fraktionen im Gemeinderat mit Bürgermeister Dr. Lukas Braun verständigt, nur kurze Haushaltsreden zu halten.

Den Anfang machte Reinhard Vollmer als Fraktionsvorsitzender der FBL. Er dankte dem Bürgermeister dafür, die Probleme der Stadt noch einmal aufgezeigt zu haben. Braun habe schnell realisiert, dass die Stadt nicht vor Kraft strotze. Man habe dringend nötige Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet, um den finanziellen Absturz zu vermeiden. Bei der Umsetzung der Projekte bedürfe es einer klaren Priorisierung. Vollmers Augenmerk lag auf dem Sanierungsgebiet Eisenbahnstraße/Hexenstock in Königshofen, in der Pfarrstraße in Lauda, den Kindergärten „Untern Regenbogen“ und „St. Josef“ in Lauda und der Realschule. Nicht nachvollziehen kann man bei der FBL die erhebliche Kostensteigerung der Arbeiten am Klostervorplatz in Gerlachsheim. Und man will endlich eine Lösung in Sachen Kindergarten Königshofen. Für den geplanten Neubau sind, so Vollmer, bereits mehrere Millionen Euro im Haushalt 2020 eingeplant gewesen. Den Kollegen gab er mit auf den Weg, sich Gedanken über eine Alternative zu einer katholischen Trägerschaft zu machen. Froh ist Vollmer über die Umsetzung des Baugebiets „Grötsch/Wallschloe“ in Königshofen.

Von einem ausgeglichenen Haushalt sei man noch weit entfernt. „Wir können uns eigentlich keine neuen kostenintensive Investitionen erlauben, wir haben keine Überschüsse.“ Der Sparkurs müsse daher fortgesetzt werden. Auch weil Zuweisungen von Bund und Land künftig nicht mehr üppig ausfallen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellte Marco Hess als Fraktionsvorsitzender der CDU an den Anfang seiner Rede. Corona habe die Bürger und auch die Kommunalpolitik fest im Griff. Durch die Krise werde schonungslos deutlich, dass in Sachen Digitalisierung weiterhin Nachholbedarf bestehe. Eine Auswirkung von Corona auf den Haushalt der Stadt erwähnte Hess außerdem: „Die Gewerbesteuerausgleichszahlungen ohne Rückzahlungspflicht der Stadt sind beispiellos und nicht selbstverständlich.“ Zu Buche schlagen auch coronabedingten Mindereinnahmen von 900 000 Euro im Haushalt und ein Minus von 2,8 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. „Wir wollen investieren und nicht nur verwalten.“ Es müsse wieder Debatten über die großen Fragen des Haushalts geben und nicht nur über die Kommasetzung.

Der Riesensprung sei trotz Steuererhöhung und mahnender Haushaltsdisziplin noch nicht erreicht. Die CDU plädierte für eine Begrenzung der Schulden, wehrte sich Hess gegen einen falschen Zungenschlag“. Mit den Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten werde man in den nächsten Jahren noch vor großen Herausforderungen stehen. Ein Punkt, an dem die CDU weiter festhält, ist die Realisierung der Bahnunterführung Nord. Bezahlbares Bauland, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, die Digitalisierung sowie Stärkung der Infrastruktur und des Natur- und Umweltschutzes waren ihm ebenso wichtig.

„Wir müssen sparen, dazu gibt es keine Alternative“, betonte auch Siegfried Neumann, Fraktionsvorsitzender von SPD/FB. Aber er zollte auch ein großes Lob an Verwaltung und Bürgermeister: „Ich habe nur selten eine so gute Abarbeitung der Fakten erlebt wie bei diesem Haushalt.“ Die Beratungsprozesse seien offen gewesen. Trotz aller Bemühungen habe man das gesteckte Ziel von nur zehn Millionen Euro an Investitionen verfehlt. „In Zeiten von Zuschüssen wäre das Finanzloch wohl kein Problem.“ Dass das Gewerbesteueraufkommen relativ stabil geblieben sei, bezeichnete er angesichts der Wirtschaftslage als „keine schlechte Nachricht“.

Auch der SPD/FB lagen die Projekte an den Schulen und Kitas am Herzen, ebenso die regenerativen Energien sowie die Bereitstellung von Bauland in allen Ortsteilen. Eine Konkurrenzsituation zwischen dem Realschul-Umbau und dem Kindergartenneubau in Königshofen werde es mit seiner Fraktion nicht geben, so Neumann. Deutlich sprach er sich aber für eine zeitnahe bauliche Lösung aus. Mit Blick auf die Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim legte auch er den Finger in die Wunde. „Ein solch rechtswidriges Verhalten darf nicht mehr passieren.“ Mit Blick auf die Konsolidierung appellierte Neumann: „Lassen sie uns auf diesem, wenn auch beschwerlichen Weg weitergehen.“ dib

