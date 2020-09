Kanalanschluss „ein sinnvolles Projekt“

Noch liegt das Gelände rund um den alten Sportplatz in Unterbalbach im Nebel. In Kürze werden die Bagger anrollen, um den Anschluss des Sportheims an das städtische Kanalnetz zu verlegen. Danach wird auch der Radweg erneuert. Die Retentionsfläche als Ausgleichsmaßnahme ist fast fertig.