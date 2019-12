Kalender der Stadt mit Veranstaltungen

Lauda-Königshofen.„Alle Jahre wieder“ erscheint kurz vor Weihnachten der Veranstaltungskalender der Stadt Lauda-Königshofen. Dank des großen Engagements der Vereine und Organisationen wurde wieder ein unterhaltsames und facettenreiches Programm zusammengestellt. Der Veranstaltungskalender liegt ab sofort im Rathaus in Lauda, bei den Verwaltungsstellen in Königshofen und Unterbalbach sowie in vielen Geschäften in Lauda-Königshofen kostenfrei aus. Ständig aktuell sind alle Veranstaltungen unter www.lauda-koenigshofen.de im Internet. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019