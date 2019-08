Junge Union Oberbalbach unter neuer Führung

Oberbalbach.André Henning ist neuer Ortsvorsitzender der Jungen Union in Oberbalbach. Bei der Jahreshauptversammlung in dieser Woche wurde er als Nachfolger von Silke Mittnacht gewählt, die aus beruflichen Gründen nach einer Amtszeit das Amt abgab.

Als Versammlungsleiter wurde der Stadtverbandsvorsitzende und örtliche Stadtrat Marco Hess bestimmt. Beim Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre wurde unter anderen die Bundestagwahl mit Besuch von MdB Alois Gerig und Bürgergespräch hervorgehoben, ebenso ein von der JU organisierter DRK-Kurs und gesellige Aktionen.

Finanzreferentin Carolin Ernst gab einen Rückblick auf die Ein- und Ausgaben in den letzten beiden Jahren, ehe sie wie auch der gesamte Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Die Vorstandswahlen brachten folgende Ergebnisse: neuer Vorsitzender der JU Oberbalbach ist André Henning. Als Stellvertreterin wurde Veronika Ruf gewählt. Finanzreferentin bleibt Carolin Ernst, Schriftführerin ist Franziska Löblein. Als Beisitzer komplettieren Marco Hess und Nicole Mittnacht den Vorstand.

Als Kassenprüfer fungieren künftig Hartmut Schäffner und Dominik Martin. Als Vertreter des Ortsverbandes in den Kreisausschuss wurde André Henning gewählt, seine Stellvertreterin ist auch hier Veronika Ruf.

Alle Wahlen wurden jeweils einstimmig vollzogen, was auch für die große Geschlossenheit stehe, so der Stadtverbandsvorsitzende Marco Hess. Bezirksvorsitzender und Stadrat Dominik Martin lobte die Aktiven vor Ort für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Mit Carolin Ernst und Marco Hess seien künftig gleich zwei Vertreter in den kommunalen Gremien als Vertreter der jungen Generation gewählt. Er bot die weiterhin gute Zusammenarbeit auch auf überregionaler Ebene an. Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess, der selbst bis 2017 insgesamt acht Jahre Vorsitzender in Oberbalbach war, würdigte alle, die sich für ein Amt zur Verfügung gestellt haben.

Erfreulich sei auch, dass viele Frauen sich im Vorstand, aber auch im Verband insgesamt engagieren. Die JU Oberbalbach sei hier sehr vorbildlich aufgestellt.

Anschließend berichtete Hess noch von aktuellen Themen aus dem Gemeinderat. Insbesondere ging er auf das neue Baugebiet Herbstwiesen ein sowie den von ihm initiierten WLAN-Anschluss im Bürgerhaus, der sehr rege genutzt wird.

CDU-Ortsvorsitzender Mike Noorlander bot auch weiterhin die gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen CDU-Verband an.

Abschließend ging André Henning als neuer Vorsitzender auf die nächsten Aktionen und Ideen ein. Wichtig sei ihm, die Jugend im Dorf in Entscheidungen und Maßnahmen einzubinden, für die politische Arbeit zu gewinnen und insgesamt auch neue Leute für die Arbeit der JU zu begeistern. Er würdigte alle für das große Vertrauen in seine Person und bot eine harmonische und gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten an.

Im Anschluss schloss sich noch eine allgemeine Aussprache zu verschiedenen Themen in geselliger Runde an. ju

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019