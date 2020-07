JSG steigt in die Landesliga auf

Königshofen.Nachdem die laufende Saison 2019/2020 aufgrund der Corona-Krise ohne weitere Spiele seitens des Badischen Fußballverbandes für beendet erklärt wurde, steht die C-Jugend der JSG SV Königshofen/SV Edelfingen/DJK Unterbalbach als Aufsteiger in die Landesliga Odenwald fest. Mit einem Torverhältnis von 50:4 Toren und 30 Punkten bei zehn ausgetragenen Partien thronte man von Beginn an immer vom ersten Tabellenplatz, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ob das ebenso erreichte Kreispokalfinale gegen die JSG Hundheim/Steinbach/Reicholzheim noch ausgespielt wird, ist derzeit offen.

Der Badische Fußballverband hat in Aussicht gestellt, die Pokalendspiele eventuell im Laufe der nächsten Spielzeit nachzuholen.

