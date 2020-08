Jörg Aeckerle bleibt Vorsitzender

Königshofen.Eine harmonische Jahreshauptversammlung erlebten die Mitglieder des Förderverein SV Königshofen. Bei den Wahlen gab es keine Änderungen, Jörg Aeckerle heißt nach wie vor der Präsident des Fördervereins.

In seinem Jahresbericht stellte Aeckerle nochmals den Sinn des Fördervereins heraus. „Wir wollen die vorbildliche Nachwuchsarbeit beim SV Königshofen unterstützen. Ich bin froh, dass sich so viele ehrenamtlich tätige Jugendtrainer in unserem Verein engagieren“, so Jörg Aeckerle. Auch während der Corona-Zeit wurde beim SV Königshofen regelmäßig Training für alle Teams unter Einhaltung eines eigens erarbeiteten Hygienekonzept angeboten.

Der Tagesordnungspunkt Finanzen war schnell abgehandelt, denn Kassenprüfer Bernhard Geisler attestierte der Finanzabteilung eine einwandfreie Buchführung.

Auch die Wahlen erwiesen sich letzt endlich als reine Formsache: Präsident: Jörg Aeckerle, Vize-Präsident: Jochen Spiller, Schriftführer: Berthold Schweikert, Kassierer: Andreas Schmitt, Beirat: Herbert Bieber, Hubert Deckert, Norbert Bamberger und Martin Michelbach, Kassenprüfer: Bernhard Geisler und Rolf Guntermann.

Im Schlusswort sprach Herbert Bieber, Vorsitzender des Hauptvereins SV Königshofen, seinen Dank an alle Firmen und Privatpersonen für deren finanziellen Unterstützung aus.

„Gerade in den Zeiten während der Pandemie, wo man erhebliche Einbußen wegen fehlender Veranstaltungen hinnehmen muss, sind wir auf jede Hilfe angewiesen“, so Bieber abschließend. ai

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020