Jetzt für Mal-Wettbewerb am 17. Mai anmelden

Lauda.Der dritte jurierte Laudaer Malwettbewerb, gefördert vom Gewerbeverein Lauda und Kunsthaus Palette, findet am verkaufsoffenen Sonntag (Kultursonntag), 17. Mai, von 11 Uhr bis 18 Uhr in der Laudaer Altstadt statt.

Als Teilnehmer des Wettbewerbs und Teilnehmer des Kunstmarktes sind alle Künstlerinnen und Künstler im Bereich Malerei und Grafik angesprochen. Alle Techniken sind erlaubt .

Abgabeschluss der Kunstwerke ist am 4. April. Das Thema lautet: „Figurative Malerei“. Bewerbungsunterlagen sind ab sofort im Kunsthaus Palette erhältlich bzw . können unter www.palette-neugebauer.de im Internet oder per E-Mail unter rune@palette-neugebauer.de angefordert werden. Der Wettbewerb ist prämiert und von fünf Juroren ausgelobt. Die ersten drei Preise sind Wertgutscheine, alle Teilnehmer erhalten einen Preis und eine Teilnahmeurkunde. Die Preisverteilung findet am verkaufsoffenen Sonntag , 17.Mai , mit einer Vernissage um 15 Uhr in der Galerie „Alte Spenglerei“ in der Marienstraße 3 statt.

Die Besucher der Ausstellung können sich an der Ausstellung aktiv beteiligen , der Gewinner wird mit einem Publikumspreis ausgezeichnet.

Die Ausstellung wird auch am Weinfest, 13 und 14. Juni, mit den

ausgezeichneten Werken geöffnet sein. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.02.2020