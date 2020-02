Jetzt fünf Kandidaten

Lauda-Königshofen.Fünf Kandidaten streben das Amt des Bürgermeisters von Lauda-Königshofen und damit die Nachfolge von Thomas Maertens an. Zum Ende der Bewerbungsfrist um den Chefsessel im Rathaus hatten bis Dienstag mit Michael Maragudakis und Markus Schenk noch zwei weitere Kandidaten ihre Unterlagen eingereicht.

Dr. Lukas Braun (38) ist bei der Fraktion von FDP/DVP Parlamentarischer Berater beim Landtag von Baden-Württemberg und wohnt in Sachsenheim bei Vaihingen.

Der Wertheimer Mirco Göbel (47) ist Lehrer und arbeit derzeit im Beruflichen Schulzentrum in Bestenheid.

Georg Wyrwoll (46) ist als Journalist in der Unternehmenskommunikation tätig. Der gebürtiger Bad Mergentheimer lebt in Frankfurt.

Michael Maragudakis (57) ist unter anderem als Innovationsberater tätig und kommt aus Oberstenfeld.

Markus Schenk stammt aus Lauda und ist als Sicherheitsberater tätig.

Die Kandidaten werden am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr in der Stadthalle Lauda sich und ihre Ziele und Ideen öffentlich vorstellen. Gewählt wird am Sonntag, 15. März. Sollte im ersten Urnengang kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, wird am 29. März nochmals gewählt. ktm/dib

