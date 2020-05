Jede einzelne Meinung ist wichtig

Lauda-Königshofen.Mit den Gemeinderäten Ruth Römig und Marco Hess sowie Vertretern der Stadtverwaltung, vor allem aber mit engagierten Jugendlichen, wurde kürzlich eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer neuen Jugendbeteiligung in Lauda-Königshofen gebildet.

Wie es dazu nun in der Pressemitteilung der Stadt Lauda-Königshofen heißt, sollen in der Kommune Jugendliche künftig die Gelegenheit erhalten, sich aktiv ins Stadtgeschehen einzubringen. Als Auftakt fand ein erstes Treffen mit den Beteiligten statt, um auszuloten, mit welchen Ideen die jungen Teilnehmer an das neue Projekt herangehen möchten.

Dabei könnte die Vielfalt der vorgebrachten Beiträge kaum größer sein: Von einem „Treffpunkt für Jugendliche aus unterschiedlichen Stadtteilen“ war beispielsweise die Rede, ebenso von einem „Social-Media-Kanal für mehr Präsenz und Aufmerksamkeit für Jugendliche“. Auch ein Jugendforum in Kooperation mit den Schulen im Stadtgebiet wurde als eine mögliche Idee angeregt sowie Umfragen, um bestimmte Themen abzufragen und dadurch die Jugendlichen einzubinden.

Konkret wurde es schließlich, als einige Teilnehmer ihre persönlichen Anregungen und Ideen äußerten. So seien eine Tischtennisplatte, eine Fahrradtour durch die Stadtteile oder ein neuer Bolzplatz eine tolle Sache.

Wichtig war vielen Jugendlichen die Mitwirkungen an festen Projekten, zum Beispiel in Form von Arbeitsgruppen, um die Interessen der Jugend zu vertreten.

Die Leiterin des Fachbereichs 1 bei der Stadtverwaltung, Sabine Baumeister, ermunterte die jugendlichen Teilnehmer, dass jeder seine persönlichen Ideen und Anregungen einbringen könne. Dabei bekräftigte sie, dass jede einzelne Meinung wichtig sei.

Dem pflichteten auch Martin Bethäuser und Christoph Kraus bei, die nun an der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung der Jugendbeteiligung beteiligt sind. Schon jetzt stehe fest: „In Lauda-Königshofen bewegt sich was – und Jugendliche können daran Anteil haben.“

