Jahrgangstreffen 1953/54

Oberlauda.65 Jahre alt, im regulären Rentenalter aber noch nicht zum alten Eisen gehörend, so trafen sich die Jahrgänge 1953 und 1954 am Samstag in Oberlauda. Reinhard Haas hatte das Treffen organisiert. Mit Kaffee und Kuchen wurde im Vereinsraum begonnen und nach einem gemütlichen Spaziergang durch den Heimatort, vorbei am Volapükplatz, der neu gestalteten Mühlenumgebung und einem Besuch auf dem Friedhof ging es zum Abendessen in die Gaststätte „Elena“ nach Lauda. Anlass genug für alle, sich für ein nächstes Treffen spätestens in fünf Jahren zu verabreden. Bild: Haas

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019