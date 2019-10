Jahrgang 1954 feierte frohes Wiedersehen

Lauda.Nach fünf Jahren trafen sich in der Eisenbahnerstadt Lauda wieder die ehemaligen Schüler des Jahrgangs 1954 an der Gemeinschaftsschule. Eine Führung durch das neu renovierte Schulhaus übernahm Dr. Rainer Gsell. Dabei wurden doch so einige Erinnerungen wachgerufen. Anschließend ging es in die Cafeteria. . Dem Abendessen folgten weitere unterhaltsame Stunden und am Ende ging man mit dem Wunsch auseinander, sich in fünf Jahren wieder zu treffen. Bild: Foto Besserer

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019