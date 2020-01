Jahressieger der BSW-Fotogruppe stehen fest

Lauda.Gleich zwei Ereignisse fanden letzte Woche in der BSW Fotogruppe Lauda statt. Bei der Hauptversammlung erklärte sich Ingo Hermann bereit, alle Aufgaben die mit den Ausstellungen in den Funke-Schaufenstern in Zusammenhang stehen, zu übernehmen. Weiter wurde beschlossen, die Bilder im Rathaus in Lauda demnächst zu tauschen und auch die Ausstellung in der Verkaufsstelle im Bahnhof Lauda wird dieses Jahr weitergeführt. Bei der darauffolgenden Rückblickfeier wurden unter anderem die Sieger der internen Wettbewerbe von 2019 geehrt. Diesmal holte sich Erich Hellmann den Sieg, gefolgt von Reinhold Hofmann, der nicht anwesend sein konnte. Dieter Göbel freute sich über den dritten Platz und Robert Menold erreichte einen guten vierten Platz. Der fünfte Platz ging diesmal gleich an zwei Hobbyfotografen. Angelika Endres und Ingo Hermann waren sehr überrascht, freuten sich umso mehr darüber. mavo/Bild: Volland

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020