Jahreskalender ist erhältlich

Lauda-Königshofen.Der Jahreskalender der Stadt Lauda-Königshofen ist offenbar so beliebt, dass viele Bürgerinnen und Bürger am Jahresende gezielt danach fragen. Seit kurzem ist es wieder so weit: Die druckfrischen Exemplare können ab sofort im Laudaer Rathaus abgeholt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Erneut enthält der Kalender viele schöne Impressionen aus den Stadtteilen von Lauda-Königshofen – unter anderem eine Ostercollage aus Oberbalbach, sommerliche Motive aus Gerlachsheim und Unterbalbach oder ein Bild der Krippe in der Heckfelder Kirche St. Vitus. Erneut waren Hobbyfotografen aus Lauda-Königshofen und Umgebung am Gelingen des Kalenders beteiligt, darunter Dieter Göbel und Wolfgang Brieden, die zudem für die Unterstützung gewürdigt wurden.

Neben den gewohnten Veranstaltungs- und Freizeittipps für das Stadtgebiet (unter Berücksichtigung der aktuellen Lage) werden auch die Abfuhrzeiten der einzelnen Wertstofftonnen und Gelben Säcke auf jeder Monatsseite abgedruckt.

Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bereitstellung der Müllabfuhrtermine ein freiwilliger Service ist. Deshalb kann trotz gewissenhafter Überprüfung aller Termine keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden – zum Beispiel bei etwaigen Terminverschiebungen oder -verzögerungen. Fragen zur Müllabfuhr sind daher ausschließlich an den Abfallwirtschaftsbetrieb MainTauber-Kreis unter Telefon 09341/824002 zu richten, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Der neue Jahreskalender bietet erneut Spalten zum Eintragen persönlicher Termine und Geburtstagen. Der neue Jahreskalender 2021 ist ab sofort zu den Öffnungszeiten des Rathauses (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr) im Windfang des Eingangs zum großen Sitzungssaal erhältlich. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020