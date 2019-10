Internationale Delegation vor Ort

Beckstein.Hohen Besuch durfte Michael Spies von den Becksteiner Winzern am Mittwochabend begrüßen. Der Sportdirektor und Vizepräsident der FIE sowie Vertreter des Deutschen Fechterbundes, Dieter Lammer, der Vorsitzende des DFB-Kampfrichterausschusses, Peter Roth, und Benjamin Denzer als Vertreter kamen mit einer Delegation vom internationalen Fechtverband FIE anlässlich der Kampfrichterprüfung im Fechtzentrum Tauberbischofsheim. Diese Prüfung war die einzige Prüfung dieser Art für ganz Europa mit rund 60 Prüflingen in allen Fecht-Waffen und bildete einen weiteren Höhepunkt für Tauberbischofsheim. Nach dem Prüfungstag im Stützpunkt war diese eine gemütlicher Ausklang in den Räumlichkeiten der Becksteiner Winzer. Somit hatte die zehnköpfige Gruppe Gelegenheit, um die Weinregion Tauberfranken und die Vielfalt der Becksteiner Weine kennenzulernen.

