Instrumente ausprobieren

Lauda-Königshofen.Die beliebte Musizierinsel der Schule für Musik und Tanz im mittleren Taubertal wieder statt. Nach Wochen und Monaten stark eingeschränkter Möglichkeiten erfolgt die Vorstellung der meisten Instrumente (außer Blasinstrumente) sowie der Tanzabteilung für Kinder und Eltern vom 7. bis 9. September in die Musikschule in Lauda und in der neuen Sporthalle Lauda zu folgenden Zeiten:

Am Montag, 7. September, im Saal des Musikschulgebäudes: 10 Uhr Gitarre; 11 Uhr E-Gitarre, E-Bass, Ukulele und Kontrabass; 14 Uhr Streichinstrumente: Geige, Bratsche, Cello; 16 Uhr Klavier, Keyboard.

Am Dienstag, 8. September im Saal des Musikschulgebäudes: 10 Uhr Schlagzeug, 14.30 Uhr Gesang,16 Uhr Musikalische Früherziehung für dreieinhalb- bis fünfjährige Kinder.

Mittwoch, 9. September, im Gymnastiksaal der neuen Sporthalle Lauda: 10 Uhr Jazzdance für Minis (Drei- bis Sechsjährige), 11 Uhr Street-Jazzdance für Jungs im Grundschulalter, 15 Uhr Ballett für Kinder ab fünf Jahre.

Die einzelnen Instrumente können nicht gleichzeitig ausprobiert werden. Eine Anmeldung ist zu jedem Programmpunkt einzeln erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

Über die Blasinstrumente kann man sich in einer Online-Vorstellung auf der Webseite informieren. Anmeldungen für das Schuljahr sind dort ebenfalls möglich. Weitere Infos sind unter www.musikschule-lauda.de zu finden. Die Verwaltungsstelle, Telefon 09343/7097403, steht für Fragen zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020