Inspiration für den eigenen Lebensweg

„AugustinusWege – den Schatz meines Lebens finden“ lautet der Titel einer neuen Broschüre zu den gleichnamigen Augustinuswegen rund um Messelhausen.

Messelhausen/Lauda-Königshofen. Die neue Broschüre, die von der Stadt Lauda-Königshofen in Kooperation mit dem Verein der Augustinusweg-Freunde erstellt und herausgebracht wurde, war zwar bereits im Frühjahr erschienen, konnte aufgrund der Corona-Krise jedoch erst jüngst offiziell vorgestellt werden. Sie enthält unter anderem Karten, Informationen und Abbildungen zu den vier Rundstrecken.

Innere Einkehr

„Gerade jetzt im Sommer bieten die AugustinusWege eine schöne Möglichkeit, im Herzen des Lieblichen Taubertals die vier spirituellen Rundwanderwege zu erkunden“, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun. „Thematisch aufeinander abgestimmte Stationen laden zur inneren Einkehr ein – das alles inmitten der idyllischen Natur von Lauda-Königshofen und angrenzenden Gemarkungen. Die neue Broschüre möchte den Wanderer dazu inspirieren, seinen eigenen Lebensweg zu gehen und dabei ‚den Schatz seines Lebens’ zu finden. Dazu lade ich ganz herzlich ein und danke allen Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit“, hob Lauda-Königshofens Bürgermeister hervor.

Die AugustinusWege bestehen aus insgesamt vier verschieden langen Rundstrecken, die alle mit dem „flammenden Herz“ und jeweils mit unterschiedlich farbigen Pfeilen gekennzeichnet sind sowie einen besonderen Themenschwerpunkt haben. Zwei generelle Leitmotive lauten „Unterwegs auf Wegen Augustinischer Spiritualität“ und „Den Schatz meines Lebens finden“.

Vier Rundwege

In diesem Zusammenhang sollen an vielzähligen Stationen den Spaziergängern, Wanderern und Pilgern auf den vier Augustinuswegen insbesondere Auszüge aus den autobiografischen Betrachtungen und Bekenntnissen („Confessiones“) sowie der spirituelle Glaube des Heiligen Augustinus aufgezeigt und vermittelt werden. Dazwischen sind auf den Wegen Werke verschiedener Künstler zu entdecken. Darüber hinaus bieten die Stationen die Gelegenheit zur besinnlichen Einkehr und Meditation.

Ihren Start- und Zielpunkt haben die vier Rundwege jeweils in Messelhausen bei der Katholischen Kirche „St. Burkhard“. Die etwa acht Kilometer lange „Schwarze“ Route mit dem Titel „Geh deinen eigenen Lebensweg“ führt ausgehend von der Kirche über die Gemarkungen Vilchband und Bowiesen. Dieser mit schwarzen Pfeilen ausgeschilderte Ursprungsweg der inzwischen insgesamt vier Augusinus-Rundwege ist außerdem Bestandteil eines neuen Angebotes und der zugehörigen Broschüre des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ mit dem Titel „Meditationswandern im Taubertal - Wanderwege zur inneren Einkehr“ (wir berichteten)

Der „Rote Weg“ („Leben in IHM und durch IHN“) verläuft über fünf Kilometer durch Wald und Flur oberhalb Messelhausen. „Leben in Freundschaft und Liebe“ lautet das Leitmotto des „Orangenen Weges“ auf einer Strecke von rund neun Kilometer über die Gemarkungen Sailtheim, Hofstetten und Kützbrunn.

Der mit 19,5 Kilometer längste und zugleich vielleicht abwechslungsreichste „Grüne Weg“ verbindet unter dem Titel „Leben in und mit seiner Schöpfung“ die Gemarkungen und Ortsteile Messelhausen, Oberbalbach, Deubach und Unterbalbach. Zudem bietet er besonders schöne und spektakuläre Ausblicke in das Balbach- und Taubertal. Alternativ kann der Weg in jeder der Anliegergemeinden begonnen oder unterbrochen werden. Ferner ist es die einzige AugustinusWeg-Route, auf der Gelegenheiten zur Einkehr in einen Gastronomiebetrieb oder Einkaufsmöglichkeiten bestehen – nämlich in Oberbalbach und Unterbalbach.

„Spirituelles Wandern, pilgern, macht bekanntlich den Kopf frei und wird immer beliebter. Man kann vom Alltag abschalten und auftanken, um gestärkt mit neuer Kraft in die kommende Zeit zu gehen“, unterstrich Mike Noorlander Vorsitzender des Vereins der Augustinusweg-Freunde, der die neue Broschüre gemeinsam mit Marco Uhlich, stellvertretender Sachgebietsleiter Tourismus, Kultur, Messen und Märkte bei der Stadt Lauda-Königshofen im Beisein von Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Messelhausens Ortsvorsteher Hans-Christian Braun vorstellte.

Schatz erhalten

„Ich finde es sehr wichtig, dass die Augustinuswege weiterhin fortbestehen und rege belebt werden sowie der Schatz und die Spiritualität des Heiligen Augustinus erhalten bleiben“, bekräftigte Noorlander, der gleichzeitig der Stadt Lauda-Königshofen für die maßgebliche Unterstützung bei Erstellung und Druck der neuen Broschüre dankte als auch neben Lauda-Königshofen ebenso der Stadt Grünsfeld und der Gemeinde Wittighausen für die Unterstützung des Vereins bei der Instandhaltung und Pflege der Augustinuswege.

Diese hatte der 2013 gegründete Verein der Augustinusweg-Freunde übernommen, nachdem das Kloster Messelhausen verkauft und einhergehend der bis dahin dort ansässige Augustinerorden aufgelöst wurde. Zudem sorgt der Verein seither mit jährlich mehreren Aktionen und Pilgerwandungen für eine zusätzliche Belebung der Augustinuswege.

„Diese mussten bis auf einen Aktionstag mit Firmlingen kurz vor dem Lockdown aufgrund der Corona-Krise und den entsprechenden Einschränkungen bislang heuer ausfallen“, bedauerte der Vereinsvorsitzende.

Allerdings sei jetzt für Samstag, 12. September, ein AugustinusWeg-Tag mit der katholischen Seelsorgeeinheit vorgesehen, bei dem die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln berücksichtigt werden. Der Abschlussgottesdienst findet diesmal in Deubach – bei schönen Wetter auf dem Sportplatz – statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020