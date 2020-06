Innovativer Unternehmer und Familienmensch

Lauda.Im Kreise seiner Familie feiert der Laudaer Unternehmer Gerhard Herm an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag.

Mit 20 Jahren absolvierte der Jubilar als bisher jüngster Teilnehmer im Main-Tauber-Kreis die Meisterprüfung im Schmiedehandwerk. Aus kleinsten Anfängen in einer Schmiede und Kohlehandlung in Schweigern entwickelte er dann zusammen mit seiner Ehefrau Hilde von 1960 bis 2006 ein regional agierendes Mineralölhandelsunternehmen.

Erste Automatentankstelle

Unter dem Motto „Immer einen Tick schneller sein als andere…“ schufen die beiden die erste Automatentankstelle sowie die erste SB Waschanlage im Main-Tauber-Kreis. Ein Containerdienst für Gewerbe und Haushalte rundeten später das Angebot für die zahlreichen Kunden ab.

Fleiß und immerwährende Schaffenskraft kennzeichneten die Berufsjahre von Gerhard Herm sen. und seiner Gattin. Dabei standen die Kunden und Mitarbeiter immer im Mittelpunkt des Wirkens. Selbst an Heiligabend fuhr er noch selbst mit dem Tankwagen Heizöl aus – zu Kunden mit leerem Vorratstank. Auch die erste Ölkrise in den 1970er Jahren überstanden die beiden durch Mut und Engagement.

Gegründet wurde auch eine größere Familie. Vier Kinder erblickten das Licht der Welt und so wurde die Familie ein weiterer enorm wichtiger Pfeiler im Leben des Jubilars.

Während Tochter Annette schon frühzeitig in die Firma wechselte, und dort eine leitende Stellung in der Finanzbuchhaltung bezog, orientierte sich die jüngste Tochter Karin in den Banken- und Finanzbereich und sammelte hier überregionale Erfahrungen in verschiedenen Instituten.

Die Söhne Gerhard und Peter kamen dann Ende der 80er und Mitte der 90er Jahre ins Unternehmen. Eine weitere rasante Entwicklung zum heutigen modernen, weiterhin innovativen Energiehandelsunternehmen mit eigener Tankstellenkette, Getränkemärkten und gastronomischen Betrieben begann. Heute gehört die Herm-Gruppe zu den modernsten Unternehmen ihrer Art in Deutschland.

Seit seinem Ruhestand kümmert sich der Jubilar verstärkt um seine Gattin Hilde, die ihm immer mit Rat und Tat zur Seite steht sowie um die sieben Enkel. Auf vielen gemeinsamen Reisen kann er so seine unternehmerische Leidenschaft und seien Ideenreichtum auch auf diese Generation übertragen.

Seinen beiden Söhnen steht er bis heute beratend zur Seite und freut sich über die stetige Weiterentwicklung seines Lebenswerks zur Firmengruppe mit überregionaler Bedeutung. Verschiedene bundesweite Auszeichnungen für das Unternehmen in den letzten Jahren sind auch für den Seniorchef eine große Anerkennung seiner jahrelangen Aufbauarbeit.

In Vereinen aktiv

Als Förderer und Mitglied in verschiedenen Vereinen gab es auch in der Freizeit immer ein erfülltes und abwechslungsreiches Programm, welches er noch heute immer wieder gern in Anspruch nimmt. Gerne war Gerhard Herm auch mit verschiedenen Reisegruppen auf Kulturreisen weltweit unterwegs. Spaß hatte er am Golfsport, welchen er bis zu einer Verletzung regelmäßig betrieb.

Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen wird der 80. Geburtstag in kleinem Kreis innerhalb der Familie gefeiert. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich allen guten Wünschen an. pm

