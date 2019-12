Informationen über interessante Projekte in Äthiopien

Unterbalbach.Die Kolpingsfamilie Unterbalbach begann ihren Kolpinggedenktag mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit den Kolpingsfamilien Lauda und Königshofen in der evangelischen Friedenskirche in Lauda.

Am Nachmittag fand die Feier im Pfarrzentrum in Unterbalbach statt. Den Auftakt bildete ein sehr interessanter Vortrag von Herbert Walterspacher und Günter Deppisch über die Stiftung „Pro fratre et amico“ – für den Bruder und Freund. Hinter diesem biblischen Namen verbirgt sich eine caritative Stiftung, die schon seit zehn Jahren in Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Erde, zahlreiche soziale Projekte unterstützt.

Sie berichteten über ihre Reise im Januar 2019 nach Äthiopien zu verschiedenen Projekten, die die Stiftung unterstützt. Das sind vor allem Schulen und Kindergärten, aber auch Projekte im dortigen Gesundheitswesen.

Nach einer Pause bei Kaffee und Kuchen fanden Ehrungen von langjährigen Mitgliedern statt. Erfreulicherweise wurden für 50 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk Theo Diez und Harry Schönleber, für 40 Jahre Roland Maier und für 25 Jahre Steffen Schönleber geehrt. Außerdem wurden für zehn Jahre Marie-Christin Kavcic, Adam Segeritz, David Zeitler, Klemens Kronhofmann, Nils Deppisch und Jannis Maier geehrt. Im Anschluss an die Ehrungen sprach Pfarrer Walterspacher in Vertretung von Präses Pfarrer Märkl ein paar Worte an die Gäste.

Am Ende der Veranstaltung klang der Tag gemütlich aus. size

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019