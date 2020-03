Lauda-Königshofen.Seit Frühjahr 2019 ist der Waldkindergarten „Wurzelkinder“ oberhalb von Oberlauda in Betrieb. Wer neugierig ist, der ist zu einem Infonachmittag am Freitag, 6. März, willkommen. Treffpunkt ist vor Ort im Waldkindergarten am „Thingplatz“ ab 14.30 Uhr. Beim gemütlichen Beisammensein wollen die Kinder mit den Erzieherinnen zeigen, welchen spannenden Dingen sie schon seit der Eröffnung auf die Schliche gekommen sind. Der Nachmittag richtet sich besonders an Eltern, die Interesse daran haben, ihr Kind für den neuen Kindergarten anzumelden. Aber auch Großeltern oder andere Angehörige dürfen gerne an diesem Nachmittag den Kindergarten kennenlernen. Wer bereits vorab mit dem Team Kontakt aufnehmen möchte, kann dies per E-Mail (kontakt@wurzelkinder-waldkindergarten.de) oder über die mobile Rufnummer 0151/6776788 tun. Auf zahlreiche Besucher freuen sich das Kindergartenteam und die Wurzelkinder.

