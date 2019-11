Info-Veranstaltung zu Mint-Berufen

Lauda/Bad Mergentheim.Warum Lebensmittel in Zukunft auch in der Senkrechten angebaut werden, wie Virtual-Reality-Anwendungen gegen Phobien helfen und was intelligente Straßen leisten können, zeigt das Programm „Coaching4Future“. Zwei Coaches führen Schülern aus Lauda-Königshofen vor, wie viel Mint (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) hinter technischen Lösungen im Alltag steckt und wie viele spannende Berufswege es im naturwissenschaftlich-technischen Bereich gibt. Dazu sind sie am Donnerstag, 21. November, an der Josef-Schmitt-Realschule zu Gast. An der Lorenz-Fries-Schule in Bad Mergentheim machen sie am Mittwoch, 27. November, auf Einladung von BBQ, einem Unternehmen des Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft, Station. Das Ziel: Verdeutlichen, wie kreativ und vielseitig Mint-Berufe sind. pm

