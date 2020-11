Individuelle Beratung

Main-Tauber-Kreis.Zahlreiche Beschäftigte arbeiten derzeit wegen des Corona-Virus erneut von zuhause aus. Fitness-Studios sind wieder geschlossen und Sportvereine haben das Training eingestellt. Sport allein zuhause? Wie soll das gehen, fragen sich viele, vor allem, wenn das November-Wetter draußen mitunter auch nicht gerade zu Spaziergängen und langen Joggingrunden einlädt. Ängste und Stress bleiben daher in dieser Ausnahmesituation nicht aus.

Das Internet bietet eine Vielzahl von Tipps und Informationen zur Bewegung, Entspannung und Stressbewältigung. Aus dieser Fülle jedoch die beste Option für seine individuelle Situation zu finden, kostet Zeit und Geduld. Fachkräfte der AOK Heilbronn-Franken klären unter Telefon 07131/3823842 kostenfrei individuell Fragen zur persönlichen Situation. So lassen sich Ansätze zu Bewegung und Entspannung und für mehr Balance im Alltag finden. Online-Angebote sowie ergänzende Tipps per Post oder E-Mail runden das Gesundheitspaket ab. Die Service-Zeiten sind ab sofort montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr und dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Außerdem kann per Mail an gesundheitscoach-hnf@bw.aok.de ein individueller Beratungstermin vereinbart werden..

