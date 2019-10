In Erinnerungen geschwelgt

Königshofen.Zu einem fröhlichen Schülertreffen, anlässlich ihres 70. Geburtstages, trafen sich die ehemaligen Schüler des Jahrgangs 1949/50 in Königshofen. Begrüßung war im Goten bei einem Glas Sekt. Danach ging es zum historischen Turm auf dem Turmberg. Bernhard Geisler von der Gruppe Historisches und Kulturelles erzählte viel Wissenswertes über den Turm. Danach gab es Kaffee und Kuchen im Goten. Nach dem Abendessen saß man in lustiger Runde noch lange zusammen und tauschte alte Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit aus. Bild: Jahrgang

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019