Impfstoff-Entwicklung mit Lauda-Geräten

Die exakte Temperierung durch Geräte und Anlagen des Lauda-Königshöfer Unternehmens Lauda leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus.

Lauda-Königshofen. Das Coronavirus verändert das tägliche Leben und Arbeiten auf nie dagewesene Art und Weise. Nachdem die Einschränkungen im öffentlichen Leben aktuell weiterhin in großen Teilen aufrechterhalten und nur schrittweise gelockert werden, steigt der Druck auf die globale medizinische Forschung, zeitnah Medikamente, Therapiemöglichkeiten und letztlich einen Impfstoff gegen das neuartige Virus zu entwickeln.

Die Firma Lauda leistet als Hersteller von Temperiergeräten und -anlagen sowie Laborgeräten einen Beitrag zur Lösung im Umgang mit Covid-19. Das Unternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung rüstet Labore auf der ganzen Welt mit hochgenauer und zuverlässiger Temperier- und Labortechnik aus. In Zeiten der Corona Pandemie findet sich ein noch wichtigerer Teil der Lauda-Expertise im Bereich der pharmazeutischen Herstellung von Wirkstoffen.

Einsatz gegen Coronavirus

Dabei unterstützen Temperiergeräte Unternehmen in der Chemie- und Pharmabranche bei der kommerziellen Herstellung von pharmazeutisch und biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen. Wichtig wird dies etwa bei der Herstellung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus in großen Mengen.

Ein wesentlicher Arbeitsschritt stellt dabei die Temperierung von Bioreaktoren her. Hier werden Mikroorganismen unter möglichst optimalen Bedingungen, etwa im Bereich der Körpertemperatur auf 37 bis 38 Grad Celsius, kultiviert, um dann schlagartig abgekühlt zu werden. „Im Bereich der Bioproduktion beliefern wir schon seit Jahren alle namhaften Kunden. Vor allem unsere Integral Prozessthermostate sowie die Variocool Umlaufkühler mit Zusatzheizung haben sich bei der Temperierung von Bioreaktoren zu einer Art Goldstandard entwickelt“, erläutert der Geschäftsführende Gesellschafter von Lauda, Dr. Gunther Wobser.

Für die massenhafte Produktion eines möglichen Impfstoffes oder unterstützender Medikamente entwickelt die industrielle Sparte Heiz- und Kühlysteme des Unternehmens Temperieranlagen für Scale-up-Prozesse. Dazu zählen etwa Prozesskühlanlagen für sogenannte „Freeze & Thaw“-Prozesse, bei denen Wirkstoffe in großen Tanks tiefgefroren und zur weiteren Verarbeitung ver-sendet werden.

„Derzeit erreichen uns in den USA Anfragen großer Technologieunternehmen, die unsere industriellen Kälteanlagen zur Forschung an Covid-19 einsetzen“, so Dr. Marc Stricker, der für diesen Bereich verantwortliche Geschäftsführer.

Proben gefahrlos lagern

Neben der Produktion spielt die Lagerung von Wirkstoffen eine wichtige Rolle in der Bekämpfung der Pandemie. Tiefkältegeräte von Lauda werden in der Pharmaindustrie bei der Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten eingesetzt, um Proben gefahrlos und über einen langen Zeitraum sicher zu lagern.

Auch im Bereich der vorbereitenden Schritte bietet das mittelständische Familienunternehmen Lösungen an: „Im Bereich der Labortechnik erhalten wir derzeit verstärkt Anfragen zu den Destillierapparaten von Lauda-GFL“, erklärt Dr. Gunther Wobser.

Diese Destillierapparate der jüngsten Firmentochter werden für die Produktion von gereinigtem Wasser zur Herstellung von Desinfektionsmitteln eingesetzt. Sie dienen auch zur Speisung von gasdicht verschließbaren Druckbehältern, den sogenannten Autoklaven. Diese werden für die thermische Behandlung von Stoffen im Überdruckbereich eingesetzt, etwa zum Sterilisieren von OP-Instrumenten, Bauteilen oder Schläuchen.

Schüttelapparate

Auch sogenannte Überkopfschüttler helfen im Kampf gegen das Coronavirus. Die Schüttelapparate werden für die Herstellung von Lösungen für Testkits zur Extraktion von DNA und RNA aus einer Vielzahl von Probenmaterialien aus Mund-, Rachen-, oder Nasenabstrichen sowie anderen Atmungsproben eingesetzt. Der Beitrag von Lauda endet jedoch nicht bei seinen Produkten und Services. So hat das Unternehmen sowohl seine Unterstützung der Corona-Taskforce für Medizintechnik des Landes Baden-Württemberg als auch dem bekannten Medizintechnik-Unternehmen Dräger bei der Produktion dringend benötigter Medizingeräte angeboten. Auch Corona Helfern des Main-Tauber Kreises half das Unternehmen Lauda mit Spenden bei Ihrem solidarischen Einsatz gegen die Folgen von Covid-19.

„Wir nehmen das Virus auch im eigenen Unternehmen sehr ernst und haben strenge Regeln und Sicherheitsmaßnahmen initiiert, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig die Verfügbarkeit unserer Temperiergeräte weltweit sicherzustellen“, so Dr. Gunther Wobser.

Arbeiten mit Hochdruck

„Derzeit können wir die Sicherheit glücklicherweise noch garantieren. Sämtliche unserer Firmen-Mitarbeiter arbeiten vor Ort oder aus dem Homeoffice heraus mit Hochdruck daran, unter den gegebenen Einschränkungen erstklassige Qualität für diejenigen zu liefern, die im Kampf gegen Covid-19 dringend auf unsere Produkte angewiesen sind“, ergänzt Geschäftsführer Dr. Mario Englert.

