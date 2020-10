„Im Zug gab es 15 Zentimeter Abstand“

Volle Bahnen: Gerade zu den Stoßzeiten, in denen Berufspendler- und Schülerverkehr zusammenlaufen, ist das nicht ungewöhnlich. Aber was ist mit dem Infektionsschutz?

Lauda-Königshofen/Main-Tauber-Kreis. Tanja Raddatz ist wütend auf die Bahn: „Der Zug ab Lauda war total überfüllt. Es war so eng, dass man nur etwa 15 Zentimeter Abstand von den anderen Passagieren hatte“, berichtet sie nach einer montagmorgendlichen Fahrt. Ähnliches erzählt Tatjana Grice im Gespräch mit den FN. Wenn sie morgens ihre Tochter am Bahnhof Grünsfeld abliefert, kann sie nur mit dem Kopf schütteln: „Schon am Eingang herrscht ein Gedrängel, jeder will als erster rein, um noch einen Sitzplatz zu bekommen.“

Am Ende stünden dann aber doch die meisten. Schon bevor sie am Umsteigeplatz Lauda ankommt, befinden sich recht viele Passagiere in der Regionalbahn, die vom Würzburger Hauptbahnhof aus startet.

Nicht genug Platz

Genug Platz für den gebotenen Abstand sei nicht gegeben. „Dieses Problem ist nicht neu – schon zu meiner Schulzeit war es ein wahrer ,Kampf’, im Schülerzug überhaupt einen Sitzplatz ergattern zu können. Doch wie kann es sein, dass selbst mitten in einer Pandemie nichts an diesen Zuständen geändert wird?“, fragt Tatjana Grice sich.

Eine Sprecherin der Bahn betont auf Nachfrage unserer Zeitung, „dass die Sicherheit aller an erster Stelle steht. Deshalb ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.“

Doch wer kontrolliert, dass diese auch eingehalten wird? „Es läuft nur selten ein Schaffner durch die Waggons. Keiner kontrolliert, ob die Kinder Maske tragen“, so die Mutter. Dementsprechend sei das auch nicht immer der Fall. Das Polizeipräsidium in Heilbronn ist in dieser Sache derzeit verstärkt auf den Bahnhöfen aktiv. 1106 Personen wurden in den vergangenen beiden Wochen kontrolliert, gibt Pressesprecher Carsten Diemer an. „Davon hatten 202 ihre Maske nicht richtig auf. Bei 20 kam es zu einer Anzeige, weil der Mund-Nasen-Schutz nicht getragen wurde.“

Kaum Ersatzverkehr

Zusätzliche Kapazitäten gebe es laut der Bahnsprecherin im Main-Tauber-Kreis lediglich auf den Zugstrecken zwischen Weikersheim und Bad Mergentheim und Stadtprozelten-Wertheim-Bestenheid. Dort kommen Busse zum Einsatz.

Nun habe das Land Baden-Württemberg als zuständiger Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr mit den betreffenden Eisenbahnunternehmen gesprochen, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage der FN angibt. Die Vereinbarung: Bei einer sehr hohen Auslastung der Züge sollen zusätzliche Verstärkerfahrten mit Bussen parallel oder ergänzend zum regulären Zugverkehr durchgeführt werden. „Diese werden im Rahmen der mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen abgeschlossenen Verkehrsverträgen bestellt und finanziert“, so der Sprecher.

Land subventioniert Kreise

Auf breiterer Basis finden solche Verstärkerfahrten im Schüler-Busverkehr statt. Subventioniert wird das Ganze über das Corona-Sonderprogramm „Schulbusse“ des baden-württembergischen Verkehrsministeriums (siehe weiteren Artikel). Im Main-Tauber-Kreis, so das Landratsamt auf Anfrage, sind insgesamt rund 100 Busse plus 14 Verstärkerbusse für den Schülerverkehr im Einsatz.

Rund 7000 Schüler nutzten die Busse – zirka 1000 bis 1500 Züge.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020