Im Kreis abgesagt

Main-Tauber-Kreis.„Solidarisch ist man nicht alleine!“ ist das Motto des 1. Mai des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Auf die aktuelle Situation passt dieses Motto besser denn je. „Auch wenn wir Sozialkontakte auf ein Minimum einschränken müssen, hört das gemeinsame solidarische Handeln gerade für Gewerkschaften nicht auf“, betont Silke Ortwein, Regionssekretärin des DGB Nordwürttemberg.

Denn auch der DGB und die Gewerkschaften werden durch die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus zu einer historisch einmaligen Entscheidung gezwungen. Schweren Herzens werden bundesweit alle 1. Mai Kundgebungen in diesem Jahr abgesagt. Das gilt selbstverständlich auch für die Kundgebung auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim. Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten.

„Solidarisch ist man nicht alleine“ heißt, an die vielen Kollegen zu denken, die zur Zeit Unglaubliches leisten, zum Teil mit hohem Risiko für ihre Gesundheit. „Sie alle verdienen unseren Respekt und unsere Solidarität“, macht Silke Ortwein deutlich. „Ihre Arbeit muss angemessen gewürdigt werden, sie müssen anständige Arbeitsbedingungen haben.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020