Im Einsatz für mehr Wertschätzung

Mit einem Mahnfeuer protestierten am Samstagabend am Gerlachsheimer Herrenberg Winzer unter anderem gegen zu starke Einschränkungen bei der Bewirtschaftung von Weinbergen.

Gerlachsheim. Der Protest richtet sich besonders gegen mögliche Auswirkungen eines Gesetzesentwurfs im Kontext des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ sowie gegen bestimmte Aspekte eines „Eckpunktpapiers zum Schutz der Insekten in Baden-Württemberg“, das nebst einem alternativen Gesetzesentwurf vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium erarbeitet und der Landesregierung vorgelegt wurde. Einhergehend mit dem Mahnfeuer warb die Winzerschaft bei der Aktion für einen von verschiedenen Verbänden gestarteten Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg“. Darüber hinaus ringen Landwirte und Winzer mit derartigen Aktionen in der Öffentlichkeit um mehr Verständnis und Wertschätzung ihrer Arbeiten und Leistungen.

Zu der Aktion am Samstagabend waren nicht nur regionale Winzer und Landwirte aufgerufen, sondern auch Bürger und Vertreter der Kommunalpolitik, denen die Initiatoren ihre Anliegen im persönlichen Gespräch nahebrachten, um sich so Gehör zu verschaffen. Dementsprechend hatten sich dort über 50 Teilnehmer zum Mahnfeuer eingefunden, bei dem es neben Gesprächen, Diskussionen und Solidaritätserweisungen zudem auch einen Imbiss gab.

„Völlig überstürzt“

Den im Zusammenhang mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ gegebenen Gesetzentwurf bezeichnen Landwirtschafts- und Weinbauverbände sowie andere berufsständische Organisationen und Betroffene aus dem Agrarsektor in weiten Teilen als inakzeptabel, „völlig überstürzt“ und „mit heißer Nadel“ gestrickt. Sie befürchten, dass ein Gesetzesentwurf ohne ihre Einbeziehung im Falle einer Verabschiedung durch das Parlament für viele Betriebe eine Existenzbedrohung darstellen sowie die regionale Lebensmittelproduktion als auch den Erhalt der ländlichen Räume und der Kulturlandschaft gefährde.

„Wir wollen, dass der Landtag sich seriös mit der Thematik auseinandersetzt sowie alle Seiten dazu anhört als auch daraus zukunftsgerichtete und verlässliche Strategien entwickelt, die sich nicht immer wieder ändern“, unterstrichen Karlheinz Sack, Vorsitzender des Badischen Weinbauverbandsbereichs Tauberfranken, und Michael Braun, Geschäftsführer der Becksteiner Winzer. Außerdem wiesen sie auf die dann gegebenenfalls enorm unterschiedlichen Landesgesetzregelungen in Bayern und Baden-Württemberg für Winzer und Landwirte hin.

„Man darf es regionalen Produzenten und deren Produkte nicht schwer oder sogar unmöglich machen, wirtschaftlich auf dem Markt bestehen zu können, während zum Beispiel Winzer und Weine aus Südafrika oder Chile auf den Markt drängen sowie regionale Erzeugnisse verdrängen, weil es in diesen Ländern keine entsprechenden Vorgaben gibt“, äußerten sie unisono.

Sehr unzufrieden

Sack äußerte sich zudem sehr unzufrieden über Gespräche unter anderem des Badischen Weinbauverbandes mit den zuständigen Landesministerien vergangene Woche. „Fachexperten der Landwirtschaft und des Weinbaus können sich nicht bei der Ausformulierung der Gesetzesentwürfe einbringen und werden dazu nicht gehört sowie ihre Argumente nicht berücksichtigt“, kritisierte der Vorsitzender des Weinbauverbandsbereichs Tauberfranken harsch. Dabei sei bei Einbezug von Landwirtschafts- und Rebflächen in Landschaftsschutz- und Natura-2000-Gebiete zuvor zugesichert worden, dass ein Wirtschaften bei fachlich guter Praxis für die Betriebe weiterhin möglich wäre, berichtete Sack. „Bei dem Mahnfeuer wurden ausschließlich alte Rebstöcke zur Verhinderung einer Ausbreitung von Krankheiten wie etwa dem Esca-Pilz verbrannt“, stellte er klar.

Das Mahnfeuer der Winzer aus der Region am Gerlachsheimer Herrenberg fand als Solidaritätsbekundung im Rahmen einer Vielzahl bundesweiter Protestaktionen in dieser Form von Landwirten, Winzern und weiteren landwirtschaftlichen Berufsständen am Samstag bei Einbruch der Dunkelheit statt. Mit Protestaktionen wie etwa Kundgebungen, den grünen Kreuzen auf Feldern und Mahnfeuern wollen die Initiatoren, Akteure und Teilnehmer auf die prekäre Situation der gesamten landwirtschaftlichen Branchen aufmerksam machen.

Breit angelegte Aktionen

Damit möchten neben landwirtschaftlichen Verbänden auch die bundesweit aktive Initiative „Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch“ (LSV) weiter mobil machen. Die LSV-Organisation setzte durch breit angelegte und öffentlichkeitswirksame Aktionen wie zuletzt mit der großen Schlepperkundgebung in Berlin bereits Zeichen und erfuhr viel positive Resonanz innerhalb der Bevölkerung. Die Initiatoren und Beteiligten von „Land schafft Verbindung“ planen weitere Aktionen und Aktivitäten, um Druck auf die Politik auszuüben. In Zukunft sind an jedem ersten Samstag im Monat solche Mahnfeuer vorgesehen.

Montag, 09.12.2019