„Ihr seid die wichtigsten Entwicklungshelfer in der Region“

Lauda-Königshofen.Bereits im September feierten die Malteser anlässlich des 40. Geburtstag ihrer Dienststelle Lauda-Königshofen ausgiebig mit allen ihren Mitarbeitern im Rahmen eines Sommerfestes (wir berichteten).

Leuchtend weiß strahlt das achtspitzige Malteserkreuz auf tiefrotem Grund. Mit Stolz tragen die Malteser ihre Fahne in die Kirche St. Burkard in Messelhausen. Diözesanseelsorger, Pfarrer Jürgen Olf, stellt das Kreuz in den Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Das Kreuz, das die Kreuzritter einst mit Blut und Leben verteidigten, steht heute als Symbol für Menschenfreundlichkeit und Nächstenliebe. Die acht äußeren Spitzen symbolisieren die acht Seligpreisungen der Bergpredigt, die nach innen gerichteten Spitzen die vier Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Eindrucksvoll erklingen die Worte Jesu im Matthäus-Evangelium aus dem Mund von Konzelebrant Pfarrer Bernhard Metz: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“

Starke Sprache, klare Worte – auch in der Predigt von Pfarrer Olf. „Malteserhilfsdienst ist kein Streichelzoo!“ Er ergänzt, dass das Engagement der Malteser aus dem Glauben entspringe und gleichzeitig diesen bezeuge. „Das ist unser Markenzeichen, dadurch unterscheiden wir uns von anderen, das gibt unserem Tun eine andere Dimension, Langzeitperspektive, eine Seele.“ Bei aller Anerkennung für das, was in den vergangenen 40 Jahren geleistet wurde – es sei auch Gnade dabei gewesen. „Seid ohne Furcht! Vergesst nie, ihr handelt im Namen Gottes. Ihr steht im Dienst und Schutz des Kreuzes. Ihr seid die wichtigsten Entwicklungshelfer der Region“, ermutigt Pfarrer Olf.

Diese Aussage bestätigt Diözesanleiter Dominicus Freiherr von und zu Mentzingen in seiner Ansprache. Die Dienststelle im äußersten Nord-Osten der Diözese sei in vielerlei Beziehung etwas Besonderes. Mit Blick auf die vierköpfige Führungsriege ergänzt er schmunzelnd: „Ein einmaliges Profil – drei Frauen, ein Mann. Aber es funktioniert.“

Anerkennend fügt er hinzu, dass sich die Dienststelle im Main-Tauber-Kreis ständig weiterentwickelt habe, dass man sich nie gescheut habe, Neues mutig in Angriff zu nehmen und sich immer wieder an veränderte Anforderungen und Bedürfnissen in der Region angepasst habe. „Ihr geht euren eigenen Weg, und das macht ihr gut“, lautet das große Lob aus dem Mund des Diözesanleiters.

Anerkennende Worte auch aus dem Mund des stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt Lauda-Königshofen, Hubert Segeritz. Im Namen von Bürgermeister Thomas Maertens, des Gemeinderats und der gesamten Bürgerschaft dankt er den Maltesern für 40 Jahre großartiges Engagement im Dienst der Menschen.

Überblick und Ausblick

Einen Überblick über die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre und einen Ausblick in die Zukunft geben die stellvertretende Dienststellenleiterin Anja Schmitt und die stellvertretende Stadtbeauftragte Ursula Hess. Mit Werner Groß ergreift ein Mann der „ersten Stunde“ das Wort. „1970 suchte der Caritasverband ehrenamtliche Helfer für den Behindertentransport“, erinnert sich der 83-Jährige. „Die Zahl der Transportfahrzeuge stieg ständig, die Anforderungen wurden immer größer und waren in ehrenamtlicher Arbeit nicht mehr zu bewältigen.“ Die Einstellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters sei vom Caritasverband vehement abgelehnt worden. Da man den Transportdienst auf jeden Fall aufrechterhalten wollte, habe man sich an die Malteser gewandt. „Die Übernahme des Fahrdienstes durch die Malteser war die Geburtsstunde der Malteser Lauda-Königshofen“, ergänzt der „Pionier“ knapp und bündig.

Gottesdienst, Rundgang durch Schloss und Dienststelle, Festakt mit Grußworten, Abendessen – alle Punkte sind abgehakt, bis auf einen. „22 Uhr Lichtblick“ steht auf dem Programm und gibt den Gästen ein Rätsel auf. Vorsichtige Nachfragen bei Dienststellenleiter Thomas Maag stoßen auf eisernes Schweigen. „Wir nichts verraten“, ist der knappe Kommentar. „Ist eine Überraschung“, ergänzt Stadtbeauftrage Christiane Versbach. Die Gäste werden in den dunklen Park gebeten. Fast wäre die Überraschung buchstäblich ins Wasser gefallen.

Eng zusammen stehen sie in einem in aller Eile aufgestellten Pavillon, und mancher wünscht sich heimlich zurück in den gemütlichen Barocksaal. Und dann sprühen auf einmal Funken, zischende Feuerschweife erhellen die Nacht, feurige Räder wirbeln im Takt der Musik, leuchtend grüne und rote Feuergirlanden durchziehen die Dunkelheit. Gebannt verfolgen die Zuschauer die grandiose Feuerschau, das mitreißende Spiel mit dem Feuer, das drei junge Frauen darbieten. Feuer und Malteser – das passt zusammen. „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst“, sagte Kirchenvater Augustinus Aurelius“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019