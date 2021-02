„Idealbesetzung fürs Amt“

Königshofen.Die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Phönix Königshofen bedauern den Weggang von Marktmeister Marco Uhlich, wie sie in einem Schreiben an die Mitglieder mitteilen. Für seine Verdienste um die Königshöfer Messe soll Uhlig gemeinsam mit Martin Pruszydlo zum Ehrenmitglied ernannt werden.

Als vor etwas mehr als sechs Jahren Marco Uhlich seinen Dienst bei der Stadt angetreten hatte, konnte man schon recht bald merken, wie hochmotiviert der neue Marktmeister das Niveau in der Organisation und den gewünschten Grad in der Infrastruktur der Königshöfer Messe hochhalten und wo nötig verbessern wollte, lobt der Verein. Denn mit jeder Steigerung der Kapazitäten musste auch die notwendige Auf- und Nachrüstung der Versorgungstechnik Schritt halten. „Uhlichs Blick für das Wesentliche sorgte dafür, dass zunächst ganz unspektakulär und für die meisten kaum wahrgenommen die technischen Voraussetzungen auf dem Messegelände weitergeführt und den neuen Anforderungen angepasst wurden.“

Diese Daueraufgabe, die man seit Stefan Holler, Arno Würzberger und Thorsten Kuhn mit dem Wachstum der Königshöfer Messe verbindet und mit der sich jeder Marktmeister auseinanderzusetzen hatte, habe Uhlich als zentrale Aufgabe für einen geregelten Ablauf und Betrieb aller Messegeschäfte wahrgenommen. Seine Aufmerksamkeit galt an erster Stelle der grundlegenden Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Leitungen elektrischer und anderer Energieträger. Uhlich sei immer wieder auf ungewöhnliche, aber praxistaugliche Ideen gekommen. Erinnert wurde an die Einführung des „Messetalers“ oder das Weinfrühstück im Riesenrad.

Seine persönlich engagierte Mitarbeit am messefreien Montag für die Informationsfahrten der Schausteller, Aussteller und Marktkaufleute gehörte zu den prägenden Erfahrungen der Königshöfer Delegationen, würdigt der Verein.

Auch die Bedeutung der messebegleitenden Ausstellungen in der Königshöfer Rathaus-Etage und der Wert persönlicher Begegnungen beim anschließenden Zentessen habe Marco Uhlich mit seiner Mitwirkung unterstrichen. Das Vorstandsteam lobte Uhlich als kompetenten Ansprechpartner und erwähnte die Besuche von Innenminister Reinhold Gall, Generalvikar Dr. Fridolin Keck, Justizminister Guido Wolf und schließlich Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.

Die Jubiläumsmesse „600 Jahre“ 2015 habe Uhlich mit Bürgermeister Thomas Maertens vortrefflich in Szene gesetzt. Der Festakt, die öffentliche Ehrung der Schausteller und Marktkaufleute, die Pressearbeit und die Herausgabe eines Jubiläumsbuchs, einer Sonderbriefmarke und ein eigens dazu gestalteter Jubiläumskrugs erhöhten die Bedeutung der Festivität und den Rang des ältesten tauberfränkischen Volksfests.

Längst sei die Zeit der Gaukler und Scherenschleifer vorbei. Heute sitzen dem Marktmeister erfahrene, bodenständige Messebeschicker als Gesprächspartner am Verhandlungstisch gegenüber. Weil es in der Regel um hohe Investitionskosten geht, stehen harte, meist faire Verhandlungen an. „Marktmeister zu sein war noch nie etwas für Feiglingen und Angsthasen.“ Es brauche Leute, welche die Verantwortung nicht scheuen, die glaubwürdig bleiben und dem Schalten und Gestalten verschrieben sind. „Für die Messeorganisation war Marco Uhlich eine ideale Besetzung“, würdigt der HKV den scheidenden Marktmeister für seine umfassende Mühe und Arbeit, der Königshöfer Messe zu jenem Ansehen verholfen zu haben, das sie verdiene. hkv

