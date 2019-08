Hundekotbeutel sind ein Ärgernis

Immer häufiger werden in der letzten Zeit Hundekotbeutel in Gullys oder hinter Büschen entsorgt, ein Ärgernis für viele Bürger.

Lauda-Königshofen. Ein sauberes und einladendes Erscheinungsbild ist für Gäste und Touristen einer Stadt die beste Visitenkarte. Aber auch die Bürgerschaft hat ein großes Interesse an ordentlichen und hygienisch einwandfreien Stadtteilen. Es ist daher umso bedauerlicher, dass in Lauda-Königshofen oftmals Hundekotbeutel in Gullydeckeln oder hinter Büschen und Hecken entsorgt werden.

Die Stadt Lauda-Königshofen hat vor drei Jahren die ersten Beutelspender im Stadtgebiet installiert: Mit einem Handgriff kann man einen kleinen Beutel entnehmen, der es erlaubt, die Notdurft von Hunden hygienisch aufzuheben und im integrierten Mülleimer zu entsorgen. Mittlerweile sind zahlreiche weitere Standorte hinzugekommen. Als zusätzlichen Service bietet die Stadtverwaltung allen Hundebesitzern an, die kleinen Plastikbeutel kostenlos im Rathaus von Lauda abzuholen.

Durch die Hinterlassenschaften der Vierbeiner entsteht einerseits eine deutliche Beeinträchtigung des Stadtbildes. Andererseits resultieren daraus auch hohe Kosten, da die Entsorgung personelle Ressourcen bindet. Auch Gefahren für die Umwelt sind ein wichtiger Faktor. Wenn manche Hundebesitzer die Hinterlassenschaften achtlos in den Gully werfen, ist ihnen möglicherweise nicht bewusst, dass mit zunehmender Verstopfung ein ungehinderter Wasserabfluss bei Starkregen verhindert wird.

Aufgrund zahlreicher Beschwerden weist das Sachgebiet für Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Lauda-Königshofen darauf hin, dass die Verunreinigung von Gehwegen, Plätzen und Grünanlagen durch Hundekot ein großes Ärgernis darstellt. Wer die Hinterlassenschaften seines Tieres nicht beseitigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden kann.

Alle Hundehalter sind zur unmittelbaren Entfernung von Hundekot verpflichtet. Verstöße gegen die polizeiliche Umweltschutzverordnung der Stadt Lauda-Königshofen werden außerdem verfolgt. Im Sinne aller Bürger sollen alle Hundebesitzer beim „Gassigehen“ entweder eigene Beutel mitführen oder die Beutelspender nutzen, um das „große Geschäft“ seines Hundes ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Standorte der „Hundetoiletten“ sind wie folgt:

Königshofen, Taubersteg, am Spielplatz an der Tauber;

Lauda, Pumpwerk, Verlängerung der Tauberstraße;

Lauda, Fußweg „Am Wörth“, zwischen Tauber und Tankstelle;

Lauda, Eiserne Brücke;

Lauda, am Ententeich und am Hallenbad;

Oberlauda, Parkplatz am Ende der Vorstadtstraße und Johann-Martin-Schleyer-Straße, am Ende der Bachverdolung;

Gerlachsheim, St.-Veit-Straße im Bereich Spielplatz, Brücke, Grünanlagen;

Sachsenflur, Glascontainer am Hohstadtweg,

Sachsenflur, am Kailbergweg (Neubaugebiet)

Sachsenflur, am Nebengassenweg (Richtung Königshofen)

Hinzu kommen weitere Beutelspender im Stadtgebiet, die von Ortschaftsräten und Vereinen auf eigene Initiative aufgestellt wurden. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019