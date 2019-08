Hohes Qualitätsniveau unter Beweis gestellt

Ein abwechslungsreiches Konzert präsentierte die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal zum Abschluss des Schuljahres im Rathaussaal in Lauda.

Lauda. „Ein bewegendes, erfolgreiches Schuljahr geht zu Ende, so dass die Interpreten ein abwechslungsreiches Konzert bieten können, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein wird“, kündigte Schulleiter und Musiklehrer Edgar Tempel zur Begrüßung an.

Nicht zu viel versprochen

Und er hatte damit nicht zu viel versprochen, denn es war eine variantenreiche Palette mit Werken verschiedener Komponisten unterschiedlicher Zeitepochen sowie Stilrichtungen unter anderem von der Klassik über Evergreens bis zu Jazz, Filmmusik und Popballaden, die von den mitwirkenden Instrumentalisten, Ensembles und Solisten dem zahlreichen Publikum geboten wurde.

Einen stimmungsvollen Auftakt bildete das Junior-Blasorchester unter Leitung von Klaus Wangorsch mit dem afrikanischen „Zimbabwe – Naima Yembongolo, gefolgt von Sophia Endres am Klavier mit „Claire de lune“, und Antonia Koke an der Querflöte, begleitet von Peter Leicht am Klavier mit „Danses hongroises opus 308 No. 2 Lento-Allegro vivo“.

Die Streicherklasse 6 – eine Kooperation der Musikschule mit dem Martin-Schleyer-Gymnasium – bot unter Regie von Manja Huber, stellvertretende Musikschulleiterin, und Sabine Ultes „The four posted bed“ und den Filmmusikklassiker „Fluch der Karibik“.

Christin Leber, Niklas Hellinger und Martin Hellinger präsentierten als Trio „It was a Lover and his Lass“ sowie gemeinsam mit Aurelia Böhner „The Moody Mood“. „Bei mir bist du schön“, gab Sängerin Ute Witte begleitet von Sonja Freitag am Klavier zum Besten. Das mitreißende „Lord oft he Dance“ war vom Streichervororchester, „Black Orpheus“ von Joshua Lipka und Dirk Hofmann am Bass sowie „Tarantella“ aus Valery Gavrilins Ballett „Anyuta“ von Christin Leber und Katirina Sibin vierhändig am Klavier zu hören.

Für einen schwungvollen Beginn des zweiten Abschnittes sorgte das Bläserensemble „Tauberbrass“ unter Leitung von Blechbläserlehrer und Musiker Jochen Rothermel mit „March of the Student Legion“ und „The Camptown Race“. Es folgten die Klassikwerke „Elgie“ von Gabriel Faurè mit Franca Steffan am Cello und Peter Leicht am Klavier, John Fields „Nocturne Nr. 5 B-Dur“ mit Sophie Meissner am Klavier, das „Andante“ aus Mendelssohn-Bartholdys Klarinettensonate mit Lea Vollrath an der Klarinette und Peter Leicht am Klavier sowie Beethovens Romanze in F-Dur mit Sophia Endres an der Violine und ebenfalls Leicht am Klavier. Das Spiritual „Sometimes I Feel Like a Motherless Child“ ließen Christin Leber (Trompete) und Julia Rudi (Klavier), Mandy Moores Song „Only Hope“ Michelle Trifonov (Gesang) und Sonja Freitag (Klavier) sowie einen Walzer von Chopin Antonia Koke solistisch am Klavier erklingen.

Den Programmabschluss gestalteten Niklas Hellinger (Trompete) und Peter Leicht (Klavier) mit dem Traditional „Just a Closer Walk sowie Michelle Trifonov (Gesang) und Sonja Freitag (Klavier und Gesang) mit „Like I’m Gonna Loose You“ von Meghan Trainor.

Liszt aufgeführt

Es folgten Sahra Endres (Klavier) mit Franz Liszts „Liebesträume“, Johann App (Trompete), begleitet von Lehrer Peter Leicht (Klavier) mit „Andantino“, dem ersten Satz aus der „Sonate Nr. 1“ von James Hook, und Sophia Endres (Klavier) mit Frederic Chopins „Etüde Opus 10,3 in E-Dur“. Erneut zeigten die bei dem Jahreskonzert mitwirkenden Nachwuchsmusiker mit ausgewählten und vielfältigen Hörgenüssen ein beeindruckendes hohes Qualitätsniveau, das auch Beleg ihrer qualifizierten Ausbildung sowie damit zugleich der sehr guten Arbeit der Musikschule im Mittleren Taubertal und deren Lehrkräfte war.

Zugleich war das Jahreskonzert auch diesmal wieder besonders für diejenigen Schüler ein markanter Schlusspunkt, die aufgrund ihres Schulabschlusses, ihrer Ausbildungsprüfung oder aus anderen Gründen die Schule verlassen müssen. Gemäß der den Emotionen der Popballade „I’m Gonna Loose You“ drückte Leiter Edgar Tempel sowohl den Stolz auf das mit diesen Schülern Erreichte aus als auch den Abschiedsschmerz, den der Verlust dieser talentierten und engagierten Schüler für jeden Lehrer und die Musikschule bereitet.

Ebenfalls von Edgar Tempel feierlich verabschiedet und für seine berufliche Leistung gewürdigt wurde Klavierlehrer Jürgen Schmitt, der bereits seit 1985 in der Musikschule unterrichtete und zu Beginn des neuen Schuljahres in den Ruhestand geht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019