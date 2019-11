Hoher Bedarf an speziellen Lehrkräften

Lauda-Königshofen.Einer der hauptsächlichen Programmpunkte beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Lauda-Königshofen war ein von Rektorin Tanja Rygiel moderiertes Podiumsgespräch mit Ministerialrat Sönke Asmussen vom Landesministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie Thomas Stöppler vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung in Stuttgart.

„Die Weitsicht, diese Einrichtung in ein Schulzentrum zu integrieren, war sehr bemerkenswert“, unterstrich Asmussen. Das Elternwahlrecht für verschiedene Alternativen habe der Zeit entsprochen.

Seither können Eltern nach einer umfassenden Beratung durch Sonderpädagogen des SBBZ und von Lehrern der allgemeinbildenden Schulen entscheiden, ob sie ihr Kind inklusiv oder in einem SBBZ gefördert wissen möchten, sprach sich der Ministerialrat für das „Zweiwegesystem“ in Baden-Württemberg aus. Ebenso zeitgemäß sei, dass Eltern jederzeit gegebenenfalls auch einen Wechsel ihrer Wahl vornehmen könnten.

Dieses System erfordere zwar in der Regel eine längere Studien- und Ausbildungszeit für sonderpädagogische Lehrkräfte sowie einen höheren Bedarf an solchen Kräften, zugleich sei die Kapazität an Studienplätzen immer weiter ausgebaut worden. Die Mobilität vieler junger Menschen und angehender Lehrkräfte sei jedoch nicht so flexibel wie erhofft und gewünscht.

„Wir müssen und werden noch verstärkt Anreize dazu bieten und fördern“, kündigte Asmussen an. Bundesweit werde nicht so stark im ambulanten Bereich frühzeitige Sonderpädagogik praktiziert wie es das SBBZ biete, resümierte er anerkennend. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass dezentrale Standorte der Sonderpädagogik wie das SBBZ in Lauda-Königshofen weiter beibehalten und ausgebaut werden können“, äußerte Thomas Stöppler. Bayern habe sich entschieden, an der Universität in Würzburg entsprechende Studienplätze anzubieten, davon könne auch der Main-Tauber-Kreis aufgrund der Nähe profitieren, prognostiziert der Experte.

„In der Sonderpädagogik gehen wir immer vom einzelnen Kind zum Programm aus und nicht umgekehrt, daher sind die Lehrkräfte individuell und diagnostisch mit einem Kind beschäftigt“, erklärte er. Zugleich sei für Lehrkräfte wichtig, Routine für das sonderpädagogische Lernen zu entwickeln.

„Wir wollen eine Mischung von Diagnostik und Vermittlung fachlicher Unterrichtsinhalte in Kombination mit Inklusion bei der sonderpädagogischen Ausbildung und Lehrtätigkeit sowie den Übergängen der jungen Menschen zum Beruf. Dazu gehören ausgeprägte Systemkenntnisse in Form von Vernetzung mit Kooperationspartnern und Unternehmen“, teilte Stöppler mit. pdw

