Hohe Randsteine sind ein Ärgernis

In das Klagelied der beiden Radfahrer H. Heidrich und H. Moll kann ich voll einstimmen.

Ein weiterer Vorschlag wäre, einen Radweg bzw. landwirtschaftlichen Weg entlang der Hauptstraße zwischen Tauber-Franken-Halle und Einmündung Marbach zu bauen.

Ein langjähriges Ärgernis ist für mich auch, dass die Randsteine an den Übergängen Radweg-Straße-Gehweg nicht bodeneben versetzt werden, wie es in anderen Städten , zum Beispiel in Karlsruhe, üblich ist. Ich hatte deswegen schon einen „Plattfuß“, weil ich den Randstein zu spät bemerkte.

Bei Autofahrern gäbe es bestimmt einen Aufschrei der Empörung, wenn sie solche Hindernisse auf der Straße hätten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020