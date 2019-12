Hohe Auszeichnungen mit Brillanten

Lauda.Zu Beginn des traditionellen Ordensabends der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda nahmen Präsident Stefan Schulz und Vizepräsident Dirk Steger das örtliche Geschehen unter die Lupe. Der Bürgermeister und das Geschehen in Gerlachsheim sorgten im vergangenen Jahr für ausreichend Gesprächsstoff und wurden dem Publikum zum Besten gegeben.

Nach überleitenden Worten des Präsidenten hielt dann das Prinzenpaar Conny I. und Torsten I. der Kampagne 2019/2020 Einzug – eskortiert von der Prinzengarde, dem Vorstand und den Beatbouzen.

Rede des Prinzenpaares

Nach einer Rede an ihr närrisches Volk hatten Conny I. und Thorsten I. die Ehre, verdiente und langjährige Vereinsmitglieder für ihr großes ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen und wurden dabei vom Präsidium des Narrenrings Main-Neckar unterstützt.

Für ihre elfjährige, aktive Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Kerstin Albrecht, Madlen Ebert, Nina Eckert, Jana Göll, Lea Hohl, Peter Kreis, Christof Kulzer, Evi Reitenbach, Janina Sack, Karina Schmidt, Jule Schreck, Raphael Weckesser.

Hervorzuheben ist das besondere Engagement von Sigi Kemmer (22 Jahre aktive Mitgliedschaft), Ute Pelz (33 Jahre aktive Mitgliedschaft) und Hubert Arlinghaus (44 Jahre aktive Mitgliedschaft).

Der Orden in Silber des Narrenrings Main-Neckar wurde sowohl Heiko Feil, als auch Josef Hollerbach, Reinhard Kellermann sowie Franz Richter zuteil.

Für besondere Verdienste um den Narrenring Main-Neckar g erhielten Renate Arlinghaus, Gerda Bumm, Horst Ellerstorfer, Urda Ellerstorfer, Karin Hellinger, Adi Jouaux, Hilde Jouaux, Heike Seifert und Werner Stephan den Orden des Narrenrings in Gold.

Orden des Narrenrings

Besonders ausgezeichnet mit dem Narrenringorden in Gold mit Brillanten wurde Klaus Renk.

Wolfgang Hart wurde der BDK Verdienstorden in Gold überreicht und der BDK-Verdienstorden in Gold mit Brillanten ging an Heinz Klingert als Anerkennung für seine Verdienste.

Im Anschluss an die Verleihung dieser besonderen Auszeichnungen wurden den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern der letzten Kampagne der Jahresorden 2019/2020 übergeben.

Den Abend ließ man dann zu den Klängen von DJ Reiner mit einem fröhlichen Beisammensein ausklingen. mijou

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019