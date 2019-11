Hohe Auszeichnungen für 50-jährige Treue

Oberlauda.Erfolg lässt sich vereinsmäßig auf dem Lande erfahrungsgemäß in den seltensten Fällen kaufen, er basiert hier in der Hauptsache auf Zusammenhalt und gute Vereinsarbeit. Wenn es beim Fußballverein Oberlauda (FVO) zurzeit sportlich vielleicht auch nicht gerade optimal läuft, vom Highlight „Nachtelfmeterschießen“ einmal abgesehen, so stimmt auf jeden Fall seine interne Vereinsarbeit und seine Bemühungen um den Nachwuchs. Die Mitglieder honorieren dies auch regelmäßig mit ihrem Interesse am traditionellen Kameradschaftsabend, zu dem wieder am Samstag eingeladen war.

Nach den Grußworten würdigte der Vorsitzende Christoph Don besonders die Aktiven, die Übungsleiter und Trainer aus allen Abteilungen, die Helfer im Platz-, Vereinsraum- und Kabinenbereich, die für den FVO pfeifenden Unparteiischen (immerhin sechs an der Zahl), alle Sponsoren, den Gesamtvorstand, Beirat und die zahlreichen helfenden Hände, ohne die ein Spielbetrieb oder ein funktionierendes Vereinsleben nicht möglich wäre, und nicht zuletzt die Narrengesellschaft, die an diesem Abend wieder die Bewirtung und die Küche übernommen hatte.

Nach einem gemeinsamen Abendessen hatte es wieder Christoph Daum übernommen, die Trainer und Betreuer Fabian Mayer (zweite Mannschaft), Ulf Neuenfeldt (Nachwuchs) und Alexander Maertens (Damenmannschaft) im Rahmen einer Talkrunde nach ihren Erfahrungen und Zielen zu interviewen.

Aus dem Nachwuchsbereich wurde dabei die sehr gute Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft mit Gerlachsheim mit dem Ziel „in Zukunft empfehlenswert“ hervorgehoben. Es betrifft dabei vor allem die C-, D- und E-Jugend, während man bei den Bambini und der F-Jugend noch aus dem eigenen Potential schöpfen kann. Ein besonderes Lob ging dabei an die Eltern und die FVO-Verantwortlichen für ihre bedingungslose Unterstützung.

Die Damenmannschaft erlebt momentan leider eine kleine sportliche Durststrecke, wobei allerdings die aktuelle Trainingsarbeit auf eine positive Entwicklung hoffen lässt. Bezeichnend dafür auch die bisher erfolgreich verlaufene Werbeaktion für eben den Damenfußball, der beim FVO gerade einen Trainer- und somit fast Generationswechsel abgeschlossen hat.

Im Seniorenbereich wurde besonders die optimale Abstimmung zwischen den Verantwortlichen betont. Die bisher doch dünne Personaldecke hat sich inzwischen stabilisiert und die Mannschaft braucht sich eigentlich nicht zu verstecken. Der Trainer erinnerte noch einmal an die Dienstags- und Freitagstrainingseinheiten, die die Möglichkeit eines eventuellen Mittrainierens bei den Donnerstagskickern offen lassen.

Ein Sportverein lebt natürlich von seinen sportlichen Aktivitäten, ist dabei allerdings sehr stark auf alle Mitglieder angewiesen, egal ob aktiv oder passiv. Eine Reihe von ihnen wurde anschließend vom stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Sack für ihre Verdienste um den FVO und ihre Vereinstreue geehrt. Sportabzeichen gab es für Gosbert Bayer (elf Mal), Werner Prinz (18. Mal) und Martin Kolmar (37. Mal), die „Medaille in Bronze zehn Jahre aktiv“ für Patrick Haas, Dominik Heinrich, Marco Kuhn und Jan Schönhöfer.

Den „Teller mit Bronzemedaille 25 Jahre aktiv“ erhielt Detlef Burk. Christoph Don nahm den „Teller mit Goldmedaille 35 Jahre aktiv“ entgegen.

Die „Ehrennadel in Gold 40 Jahre Mitglied passiv“ ging an Stefan Braun, Harald Ebert, Jürgen Haas, Johannes Haas und Dr. Ditmar Hilpert, der vor über zehn Jahren auch die Idee zum Nachtelfmeterschießen hatte. Thomas Haas, Reinhard Haas und Roland Umminger gehören dem FVO seit 50 Jahren an; sie wurden für ihre Vereinstreue zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Über 20 Jahre lang hat Martin Kolmar die Damenmannschaft betreut und trainiert und im Sommer diese Tätigkeit an Alexander Maertens übergeben. Christoph Don bezeichnete ihn als den Arsene Wenger des FVO. Seine Tätigkeit war nie in Frage gestellt worden, seine Funktion nie zur Disposition gestanden. Auslöser für dieses Engagement war unter anderem auch seine fußballbegeisterte Tochter, die altersbedingt irgendwann nicht mehr bei den Jungs mitspielen konnte.

Aus einer Laune heraus wurde somit eine Idee ganz einfach umgesetzt. In diesen 20 Jahren hat Kolmar etwa 100 Mädchen trainiert. Der Zusammenhalt wurde dabei immer groß geschrieben und deshalb auch viele gemeinsame Unternehmungen wie Trainingslager am Brombachsee und Gardasee oder Ausflüge wie z.B. nach Paris unternommen. Alle bisherigen und aktuellen Spielerinnen verabschiedeten sich von ihm mit einem sehr emotionalen Video – und Geschenke gab es natürlich auch, von der Mannschaft und vom FVO.

Kein Kameradschaftsabend ohne Tombola und Rudi Don hatte dazu wieder wertvolle Preise gesammelt. Die Hauptgewinne reichten dabei vom Tischgrill über eine Friteuse bis hin zu diversen Haushalts- und Heimwerkergeräten. Parallel dazu lief noch ein Schätzspiel. Dabei galt es möglichst genau die bisherigen Betriebsstunden des FVO-Rasenmähers zu erraten. Bastian Prinz hatte hier die Nase vorn und durfte dafür einen Schinken mitnehmen.

Mit Kaffee und Kuchen oder einem Mixgetränk aus der „Zeltbar“ klang schließlich der traditionelle Kameradschaftsabend aus. erha

