Lauda.Das Hofweinfest im Weingut Johann August Sack findet am 7. und 8. August statt. Am Freitag, 7. August, um 18 Uhr startet das Fest. Aus dem familieneigenen Weingut erwarten den Liebhaber ausgezeichnete Weine, die Küche „Zum Schwarzen Bock“ aus Hasloch verwöhnt die Gaumen der Gäste. Am Freitag ziehen ab 19 Uhr die „3 Franken mit dem Kontrabass“ unplugged mit Saxophon, Kontrabass und akustischer Gitarre durch das Publikum. „The Village Boyz“ aus Westernhausen sind am Samstag, 8. August, ab 19 Uhr, wieder in Lauda zu erleben. Aus aktuellem Anlass musste das Weinfest den gültigen Hygieneauflagen angepasst werden. Da das Sitzplatzangebot begrenzt ist und keine Stehtische erlaubt sind, ist eine Sitzplatzreservierung empfehlenswert.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020