Hofstetten erhält ein Urnengrabfeld an der Kapelle

Lauda-Königshofen.Im Umfeld der Kapelle in Hofstetten soll ein Urnengemeinschaftsfeld entstehen. Der Wunsch kommt von Seiten der Einwohner Hofstettens, die diese Anlage schon seit vielen Jahrzehnten pflegen. Dies soll auch in Zukunft so geschehen, wie Stadträtin Dorothee Walter mitteilte.

Bisher müssen die Einwohner von Hofstetten generell zu Friedhofsbesuchen und zur Grabpflege nach Messelhausen fahren. Gerade im Sommer sei dies aufwendig, da man immer mit dem Auto fahren müsse, was gerade für ältere Einwohner in Hofstetten häufig ein problem sei.

Deshalb kam die Überlegung auf, an der Kapelle eine Art „Friedwiese“, ähnlich der Bestattungsmöglichkeit an der Marienkirche in Lauda genehmigen zu lassen.

Wie Stadtbaumeister Tobias Blessing mitteilte, sei dafür kein Bebauungsplan notwendig. Die Fläche müsste aber eingefriedet werden, etwa mit einer Hecke und einem Tor. Das Grundstück würde die katholische Kirche unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Planung übernimmt das Stadtbauamt. Die Kosten für die Hecke sowie die Schlosserarbeiten werden über den Unterhalt der Friedhöfe und Urnenfelder abgedeckt. thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020